Arpat in difficoltà, Rifondazione Comunista: “L’agenzia deve essere rafforzata, non demolita”

“Sono ormai anni che l’Agenzia regionale per l’ambiente della Toscana è sotto attacco. In una regione in cui le problematiche ambientali sono all’ordine del giorno e sono tema di numerose vertenze locali che vedono le forze sociali e alcune forze politiche impegnate su più fronti, l’importanza del lavoro di Arat è palese. È sufficiente guardare ai controlli sugli inceneritori che Regione Toscana vuole riaprire o raddoppiare, oppure alle numerose zone ancora da bonificare e da restituire completamente agli usi legittimi o ancora i centinaia di chilometri di costa balneabile da controllare per la salute dei cittadini e turisti per capire quanto il ruolo dell’Agenzia sia centrale e fondamentale”. A parlare sono la segreteria regionale di Rifondazione Comunista Toscana e la segreteria della Federazione di Lucca del partito.