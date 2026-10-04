Accordo alla Progest di Altopascio, anche Uilfpc protagonista: “Ora vanno fatti passi in avanti”

Tolomei e Carmignani tracciano le priorità: buoni pasto, premio e indennità di polivalenza, oltre alla contrattazione integrativa

Anche a Uilfpc Toscana ha preso parte al percorso che ha riportato relazioni sindacali corrette alla Pro Gest di Altopascio, culminato con la firma dell’accordo. Il sindacato ha siglato l’intesa dopo aver fatto votare all’assemblea dei lavoratori il mandato a chiudere l’accordo.

“Abbiamo partecipato al percorso di recupero di relazioni sindacali corrette – spiegano Alessandro Tolomei, capo dipartimento Industria della Uilfpc Toscana e Gian Maria Carmignani, Rsu della Pro Gest di Altopascio – che con la firma ha portato a un risultato concreto alla Pro Gest di Altopascio. L’azienda ha di fatto ammesso di aver avuto una gestione inadeguata per diverso tempo. Per i lavoratori sono stati persi quasi dieci anni”.

Tolomei e Carmignani richiamano anche quanto avvenuto in altre realtà del gruppo: “Dispiace aver visto che a Sesto Fiorentino e a Tolentino – altra azienda del gruppo – un approccio diverso sia stato meno penalizzante per chi lavora”.

Il giudizio sull’intesa resta comunque positivo. “Plaudiamo a questo primo successo – affermano ancora – che vede le relazioni sindacali al punto di partenza. Ora vanno fatti i passi avanti”.