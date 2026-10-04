BisB compie 12 anni: quando la tradizione della barberia italiana è più forte del tempo

Dodici anni di attività e una serata per festeggiarli insieme. Domenica 27 settembre BisB – Barberia Italiana ha celebrato il proprio anniversario da Elkano, in piazza XX Settembre a Lucca, riunendo clienti e amici che ne hanno accompagnato la crescita.

La storia comincia nel 2014, in una bottega di appena venti metri quadrati nel centro storico. È lì che prende forma l’idea racchiusa nel nome originario, The Barber is Back: riportare al centro il mestiere del barbiere, le sue competenze e il rapporto di fiducia con il cliente.

Negli anni, BisB ha costruito la propria identità intorno alla classicità, intesa come ricerca di proporzione, equilibrio ed eleganza. Ogni servizio parte dall’osservazione e dall’ascolto: la forma del viso, le caratteristiche dei capelli e della barba, le abitudini della persona. L’obiettivo è un risultato nel quale riconoscersi e che funzioni anche nella vita quotidiana.

Il lavoro di pettine e forbice, la rasatura e la cura degli strumenti sono parte di un approccio artigianale nel quale ogni passaggio richiede tempo e attenzione. Un’esperienza che ha avvicinato alla barberia sia una clientela locale sia viaggiatori e appassionati in visita a Lucca.

Con la città resta un legame profondo: le sue architetture, le botteghe e la cultura artigiana sono riferimenti per una realtà che oggi guarda anche oltre la propria sede originaria. BisB sta infatti lavorando per trasmettere il proprio metodo, mantenendo al centro la qualità del gesto e l’attenzione alla persona.

La festa da Elkano ha celebrato questo percorso e soprattutto le relazioni costruite nel tempo: dodici anni di mestiere, condivisi con chi continua a scegliere BisB.

BisB “The barber is back”

Via Vittorio Emanuele II n.25

LUCCA