L'offerta|
TaLuCo lancia un nuovo servizio: uno steward ti aspetta alla stazione
L’ex tassista è incaricato di accogliere i passeggeri, fornire informazioni e contribuire a rendere più ordinato il servizio
Uno steward dedicato al servizio taxi da oggi 5 ottobre è alla stazione ferroviaria di Lucca. È la nuova iniziativa di TaLuCo, il consorzio che raggruppa il maggior numero di auto bianche in città.
A svolgere il servizio sarà Pierluigi Venturi ex tassista appena andato in pensione, incaricato di accogliere i passeggeri, fornire informazioni e contribuire a rendere più ordinato il servizio nei momenti di maggiore afflusso, con particolare attenzione ai turisti che arrivano in città. L’iniziativa nasce direttamente dalla categoria e rappresenta un primo passo verso un servizio sempre più attento all’accoglienza.
La giornata di oggi servirà anche a valutarne l’efficacia e le possibili evoluzioni. Tra le prospettive future c’è anche la possibilità di coinvolgere giovani attraverso percorsi di stage, offrendo loro un’esperienza nel settore dell’accoglienza turistica e del trasporto pubblico non di linea. Un’iniziativa concreta per migliorare il servizio taxi e, insieme, l’accoglienza di chi arriva a Lucca.