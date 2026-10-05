TaLuCo lancia un nuovo servizio: uno steward ti aspetta alla stazione

Uno steward dedicato al servizio taxi da oggi 5 ottobre è alla stazione ferroviaria di Lucca. È la nuova iniziativa d i TaLuCo, il consorzio che raggruppa il maggior numero di auto bianche in città.

A svolgere il servizio sarà Pierluigi Venturi ex tassista appena andato in pensione, incaricato di accogliere i passeggeri, fornire informazioni e contribuire a rendere più ordinato il servizio nei momenti di maggiore afflusso, con particolare attenzione ai turisti che arrivano in città. L’iniziativa nasce direttamente dalla categoria e rappresenta un primo passo verso un servizio sempre più attento all’accoglienza.