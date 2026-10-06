Doppio appuntamento con Confindustria al Pianeta Terra Festival

Per il quinto anno consecutivo, Confindustria Toscana Nord realizza in compartecipazione con altri prestigiosi attori Pianeta Terra Festival, a Lucca dall’8 all’11 ottobre e quest’anno dedicato alle Forme di intelligenza. Confindustria Toscana Nord contribuisce ad arricchire il ricchissimo programma della rassegna, con due eventi rivolti alla platea degli studenti e al pubblico delle imprese: entrambi sono in calendario per il 9 di ottobre.

La mattina di quel giorno, alle 10, in Sala Tobino a Palazzo Ducale, Confindustria Toscana Nord esordisce con Usa la testa! – Le scuole per la sostenibilità e l’impegno che parte dai giovani. Si tratta dell’evento che conclude il percorso che si è dipanato per tutto l’anno scolastico 2025-2026 e che ha coinvolto 219 studenti di nove scuole delle province di Lucca (Liceo scientifico Vallisneri, Istituto tecnico industriale Fermi-Giorgi e Liceo scientifico E. Majorana), Pistoia (Istituto tecnico tecnologico Fedi-Fermi e Istituto tecnico agrario Anzilotti), Prato (Istituto tecnico industriale Buzzi, Istituto di istruzione superiore A. Gramsci – J. M. Keynes e Istituto professionale Marconi) e, per la prima volta, Firenze (Istituto di istruzione superiore tecnica e liceale B. Russell – I. Newton).

Numeri importanti, che hanno ampiamente superato quelli della precedente edizione (che vide partecipare 150 ragazzi di 5 scuole) e che confermano l’importanza dell’azione di sensibilizzazione e formazione sul tema della sostenibilità condotta dagli industriali verso le nuove generazioni. I ragazzi infatti hanno appreso i fondamenti del Life Cycle Assessment (Lca), la metodologia più evoluta usata per calcolare la sostenibilità, nel corso di seminari tenuti da ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa-Istituto di management. Per mettere alla prova le competenze acquisite, hanno poi realizzato progetti sul tema; i tre lavori giudicati migliori da una apposita commissione saranno premiati alla fine dell’incontro; verrà inoltre lanciata la nuova edizione del concorso per l’anno scolastico 2026-2027.

All’evento parteciperanno la presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli e il professor Fabio Iraldo, ordinario presso la Scuola Sant’Anna di Pisa (Istituto di Management) e direttore di ricerca presso Green – Istituto di economia e politica dell’energia e dell’ambiente dell’università Bocconi; moderatore, nel segno di #usalatesta e #pensaLCA, anche quest’anno Nicola Lamberti, giovane influencer e divulgatore in tema di sostenibilità.

Si cambia scenario nel pomeriggio, quando, alle 15 nella sala convegni di Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord, l’associazione proporrà una riflessione su Macchine intelligenti: più efficienza, più sostenibilità. A moderare il dibattito sarà Simone Giangrandi, responsabile dell’area ricerca e innovazione di Lucense. Il tema è quello dell’intelligenza artificiale nella meccanica industriale, della sua evoluzione in meccatronica e di come l’innovazione abbia migliorato l’efficienza, ridotto i consumi di energia e acqua e aumentato sicurezza e produttività in alcuni settori strategici (il cartario e il tessile, così come la produzione di imballaggi in vetro) per l’industria di Lucca, Pistoia e Prato. Lo testimonieranno esperti dei tre comparti: Fabio Ghersi (Ict manager di Verallia Italia), Massimo Antonio Luchetti (cofondatore e titolare di Proxima) e Paolo Raffaelli (Chief technology officer di Toscotec). Durante l’incontro è previsto un piccolo focus, con proiezione di video, dedicato ai settori del ferrotranviario e della nautica.

La partecipazione ai due eventi di Confindustria Toscana Nord, come a tutti quelli del festival, è gratuita e libera fino a esaurimento posti.