Slc Cgil e Fistel Cisl con i lavoratori Lucart davanti ai cancelli del Miac

Slc Cgil e Fistel Cisl Lucca manifesteranno con i lavoratori della Lucart in occasione dell’inizio del Miac: saranno proprio di fronte al Polo Tecnologico a lle 10 di mercoledì 7 ottobre, per protestare con tro l’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto di secondo livello dell’azienda, scaduto già ad inizio anno.

I colloqui con l’impresa, spiegano i sindacati, “si sono in fatti interrotti di fronte all’irremovibilità della stessa riguardo ad alcuni punti promossi dalla stessa all’interno del contratto, ritenuti però inaccettabili dai sindacati. Oltre a rifiutare di proseguire la trattativa, di fronte alle richieste dei sindacati, l’azienda ha risposto bloccando l’erogazione dei buoni pasto come ritorsione.

La vertenza con la Lucart aveva già portato ad uno sciopero di 8 ore nella giornata del 3 ottobre, ma non avendo avuto riscontri dall’azienda, lavoratori e sindacati si preparano a rinnovare la mobilitazione per cercare di riattivare il tavolo di trattativa. Qualora questo ulteriore sciopero, e il relativo presidio di fronte ai cancelli di una delle più importanti fiere del settore cartario, a cui prenderà ovviamente parte anche la Lucart, non dovesse sortire gli effetti sperati, le organizzazioni sindacali si preparano a proseguire la lotta per conto dei lavoratori, eventualmente anche con la proclamazione di ulteriori scioperi e presidi nelle settimane a venire”.