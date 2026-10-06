Un allestimento di 20mila piante e recisi accoglierà i partecipanti al quarto congresso nazionale del fiore

Alcuni si mangiano anche ma tutti servono a stare bene. Piante e fiori sono essenziali al benessere umano, specie di quello di chi li produce, che non può certo farne a meno in nessun contesto, E’ così che, in occasione del IV Congresso nazionale del fiore in programma a Torre del Lago Puccini dall’8 al 9 ottobre, ci sarà un allestimento da 20mila tra fiori, piante, aromatiche e da orto prodotti in Toscana e che saranno poi donate a comuni ed enti del territorio.

Al Parco della Musica, nell’anno del centenario della Turandot, la Versilia si appresta ad ospitare il più importante appuntamento dell’anno della floricoltura. L’evento, organizzato da Coldiretti, rappresenta un’occasione unica per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana, per esaltare i primati e le distintività di piante e fiori Made in Italy, portando all’attenzione delle Istituzioni, dei decisori politici, dell’opinione pubblica e dei consumatori finali le garanzie di origine, di sostenibilità e di qualità del prodotto floricolo italiano e i benefici per la salute. Sono 700 in totale i partecipanti attesi a Torre del Lago per prendere parte alle sei sessioni suddivise in due giorni.

“Siamo felicissimi di accogliere e co-organizzare questo grande appuntamento: è un riconoscimento alla centralità del nostro polo produttivo e al valore delle aziende del territorio – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca –. Il settore florovivaistico sta attraversando una fase di cambiamento e rinnovamento generazionale, tecnologico, commerciale e culturale. L’alleanza con la ricerca è strategica per studiare, verificare e dimostrare i benefici per la nostra salute delle piante. Sono un ingrediente straordinario, così come lo è il cibo sano, capace di migliorare il nostro benessere psico-fisico, la qualità degli ambienti in cui viviamo e sostenere il Made in Italy. E’ uno degli aspetti sotto i riflettori. Dalla Toscana lanceremo i risultati di alcuni di questi studi insieme a proposte per sostenere e rafforzare il comparto. Si parlerà inoltre della legge quadro del settore, internazionalizzazione, export, nuove tecnologie, lavoro e molto altro”.

Ad accogliere i partecipanti sarà un allestimento floreale imponente curato dai flower designer della Consulta Florovivaismo Coldiretti e dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani Affi. Impressionante il numero di fiori ed esemplari utilizzati dalle aziende del territorio. Parliamo di oltre 20mila fiori di cui 7mila fiori recisi tra crisantemi, lilium, gerbere, celosie, lisianthus, oltre a verde come aspidistria, ruscus, aralia e 13mila piante in vaso tra piante in fiore e da orto, peperoncini e aromatiche. Oltre 90 i carrelli di fiori movimentati negli allestimenti.

Un mare di colori, profumi e varietà che, una volta terminato il congresso, porterà bellezza e benessere all’Ospedale Versilia, alla Casa delle Donne – Centro Antivolenza “L’Una per l’altra” di Viareggio e alla parrocchia di San Paolino. “La vita delle migliaia di fiori e piante continuerà nelle sedi e nei giardini di enti e istituzioni del nostro territorio – spiega ancora Elmi –. E’ una iniziativa per cui ringrazio, a nome di Coldiretti, tutte le aziende florovivaistiche donatrici che hanno messo a disposizione le loro produzioni”.