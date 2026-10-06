Valmet Spa, lavoratori in sciopero per il rinnovo dell’integrativo

I lavoratori degli stabilimenti Valmet Spa di Lucca, Gorizia e Milano sono scesi in sciopero oggi (6 ottobre), presidiando i cancelli aziendali per protestare contro una direzione che continua a rinviare la trattativa per il rinnovo dell’accordo integrativo. Una situazione di stallo e di rinvii continui che va avanti ormai da oltre 24 mesi.

Le richieste sindacali al centro della mobilitazione riguardano in primo luogo la parificazione dei trattamenti economici e normativi con il settore Valmet Converting e l’istituzione di un premio di risultato.

Il clima di tensione è ulteriormente aggravato dalla gestione aziendale: “a inizio settembre – dicono i lavoratori – Valmet ha licenziato la responsabile del personale, sostituendola con una figura che, nei fatti, non pare avere il mandato necessario per concludere positivamente la trattativa”.

Nonostante ciò, la risposta della forza lavoro è stata forte e chiara: i lavoratori sono estremamente motivati e hanno partecipato in modo massiccio allo sciopero. Il sindacato lancia un monito fermo alla direzione: i lavoratori non si tireranno indietro se l’azienda proseguirà su una linea dilatoria volta a rinviare il confronto.