L’artigianato si dà appuntamento in piazza Anfiteatro: torna “Arte Fatta”

Saranno 21 gli espositori presenti, con una proposta che spazia dalle ceramiche ai prodotti in legno, dalla maglieria ai cappelli, fino ai gioielli in metallo e pietre. Tra i banchi troveranno spazio anche lavanda, saponi, essenze e miele. I visitatori potranno incontrare gli artigiani, conoscere le loro lavorazioni e chiedere informazioni sui prodotti esposti.