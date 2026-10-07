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L’artigianato si dà appuntamento in piazza Anfiteatro: torna “Arte Fatta”
Confartigianato Imprese Lucca promuove tre giornate alla scoperta di prodotti e lavorazioni con 21 espositori partecipanti
Tre giorni dedicati all’artigianato in piazza Anfiteatro, dove da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna Arte Fatta, il mercatino promosso da Confartigianato Imprese Lucca. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 10 alle 20.
Saranno 21 gli espositori presenti, con una proposta che spazia dalle ceramiche ai prodotti in legno, dalla maglieria ai cappelli, fino ai gioielli in metallo e pietre. Tra i banchi troveranno spazio anche lavanda, saponi, essenze e miele. I visitatori potranno incontrare gli artigiani, conoscere le loro lavorazioni e chiedere informazioni sui prodotti esposti.
I partecipanti saranno Gioann di Ida Avagliano, Cristina Tronchetti, Taty.it di Tatiana Franceschini, Michaela Kasparova, Michele Del Giudice, Cappellificio Mida di Amalia Pucci, Eleonora Bani, Chiara de Pede, ClaGio, Chiara Checchi, Timoty Venturi, Sandra Poli, Mirko Iacopini, Benedetta natura, Jacopo Mangano, Paolo Monaldi, Roberto Puccianti, Paolo Vignolini, la Valle dell’Alpaca, Eloy Lugnani e Stefania Baffetti.