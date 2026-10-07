Poste ci tiene al cuore: installato un defibrillatore nella sede di via Carlo Piaggia

Poste Italiane ha installato 12 defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione con controllo remoto nelle sedi del Gruppo dislocate in Toscana. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia nazionale che prevedere l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutta Italia. U n investimento importante e volontario – senza obbligo di legge – che ha molteplici obiettivi: la diffusione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro, il potenziamento delle procedure di primo soccorso e una tutela ancora maggiore per le persone che lavorano negli stabilimenti aziendali.

A Lucca, Poste Italiane ha installato un defibrillatore nella sede di via Carlo Piaggia. Tutti i dispositivi saranno registrati alle Centrali Operative del 118, contribuendo così a rafforzare la rete provinciale dei presidi salvavita disponibili per la collettività. L’iniziativa inoltre si affianca a uno dei più estesi programmi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) promossi in ambito aziendale in Italia. Su scala nazionale saranno coinvolti circa 9.500 addetti alla gestione dell’emergenza, mentre oltre 35mila dipendenti parteciperanno a sessioni informative e di sensibilizzazione dedicate alla cardioprotezione e alle manovre di primo soccorso.