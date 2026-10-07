Smartlogistix inaugura a Porcari uno showroom per l’automazione intralogistica

Dal oggi (7 ottobre) al 9 ottobre, in concomitanza con la fiera Miac 2026, Smartlogistix apre le porte del suo showroom nei nuovi stabilimenti di via del Centenario, a Porcari. Si tratta di uno spazio permanente dedicato alla dimostrazione delle più recenti soluzioni per l’automazione e la digitalizzazione dei processi intralogistici, pensato perché clienti e partner possano vedere concretamente come tecnologie hardware e software dialogano tra loro nella gestione dei flussi di materiali all’interno di fabbriche e centri logistici. Non una semplice esposizione di prodotti, ma un ambiente in cui osservare applicazioni reali, confrontarsi con gli specialisti dell’azienda e approfondire le diverse possibilità di automazione.

La prima area è quella dei veicoli automatici, con diverse soluzioni della gamma Smartlogistix: tra queste il nuovo Jupiter Board, sviluppato per la movimentazione nel settore del cartone ondulato e integrato con uno svolgitore Fosber. Completano l’area vari modelli della gamma Pluto, i robot mobili autonomi Amr-X e Amr-Fx e una sezione dedicata al revamping, pensata per estendere la vita operativa dei veicoli con aggiornamenti hardware e software.

La seconda area riguarda il material handling e mostra l’integrazione di tecnologie diverse in un unico flusso automatizzato. Tra le applicazioni, un sistema per il confezionamento automatico delle bobine destinato ai settori tissue, carta e nonwovens, abbinato a un veicolo Agv, e il sistema di pallettizzazione Pall&Play di Mac Due Impianti, affiancato a un robot mobile Amr-X. L’obiettivo è dimostrare come l’automazione possa estendersi all’intero processo, dalla movimentazione dei materiali alle operazioni di fine linea.

A chiudere il percorso è la Software Demo Area, dedicata alle piattaforme digitali per il monitoraggio, il controllo e la gestione integrata dei processi: Omnia Dp, Smartlogistix Hyperstrator e il sistema di gestione del magazzino di Smartlogistix, strumenti pensati per connettere gli asset, coordinare tecnologie differenti e offrire una visione in tempo reale delle operazioni.

“Di fronte alla crescente complessità dei processi produttivi e logistici – dichiara Mauro Celli, presidente di Smartlogistix e azionista della holding Italia Technology Alliance – le aziende cercano sistemi sempre più flessibili, scalabili e interconnessi. Il significativo investimento in questo testing lab è pensato per superare i confini del distretto cartario e servire filiere diverse, dal cartone ondulato ai termoformati, fino al settore dell’igiene personale. È uno spazio condiviso dove clienti, partner ed esperti possono toccare con mano le tecnologie, affrontare sfide reali e strutturare percorsi graduali di automazione. L’obiettivo è chiaro: liberare le persone dai compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto, elevando ai massimi livelli sicurezza ed efficienza”.