Taglio del nastro al Miac: le sfide della carta tra caro energia e calo demografico

Taglio del nastro per il Miac 2026 al Polo Fiere di Lucca, con il futuro dell’industria cartaria al centro del confronto tra imprese e istituzioni. Costi dell’energia, concorrenza internazionale, infrastrutture e formazione hanno segnato l’apertura della manifestazione: questioni decisive per un territorio che nella carta e nella meccanica collegata trova il cuore della propria economia.

All’inaugurazione erano presenti Mario Pardini (sindaco di Lucca), Giordano Del Chiaro (sindaco di Capannori), Leonardo Fornaciari (sindaco di Porcari), Sara D’Ambrosio (sindaca di Altopascio), Patrizio Andreuccetti (sindaco di Borgo a Mozzano), gli assessori del Comune capoluogo Remo Santini, Salvadore Bartolomei, Cristina Consani insieme al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, l’assessore di Capannori Matteo Francesconi, l’assessora di Porcari Eleonora Lamandini e il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi.

A dare la misura del peso del settore sono i dati di Confindustria Toscana nord sul distretto cartario di Lucca e Pistoia: 324 imprese, 11032 occupati, un fatturato di circa 5,6 miliardi di euro e un export di 1,88 miliardi. Una filiera che comprende carta e cartotecnica, con 230 imprese e 8159 addetti, e la produzione di macchine per l’industria cartaria, con 94 imprese e 2873 occupati.

Ha detto il sindaco di Lucca, Mario Pardini: “La carta fa parte della nostra storia e vogliamo che rimanga anche nel nostro futuro. Noi amministratori dobbiamo avere presente la coesione della comunità, e i temi che affrontate riguardano proprio questo, a cominciare dal problema energetico. Come amministratori locali dobbiamo farcene carico e portarlo all’attenzione della Regione e del governo. Le infrastrutture vanno fatte: non possiamo dire sempre no. Occorre anche prestare attenzione alle risorse umane, perché sono le persone a costruire le aziende”.

Le prospettive del settore sono state approfondite nel convegno La carta della competitività, promosso da Assocarta e Confindustria Toscana nord e moderato da Ilaria Vesentini di Italy Post.

Andrea Cavani, intervenuto in rappresentanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha richiamato la tenuta delle esportazioni e il lavoro avviato per rafforzare il rapporto con i territori: “Nonostante le crisi economiche che stiamo attraversando in questi anni, l’export continua a crescere, anche sul mercato statunitense. Per dare forza e spessore al rapporto con i territori, il ministro ha istituito le Case del Made in Italy: noi rappresentiamo la Toscana”.

Sul fronte energetico Cavani ha fatto riferimento anche allo studio di nuove soluzioni per diversificare le fonti di approvvigionamento: “Le grandi aziende sono particolarmente esposte ai problemi dell’energia e alle sfide della transizione ambientale. Si sta studiando anche l’impiego di piccoli reattori nucleari, con l’orizzonte del 2032, per integrare la produzione di energia elettrica. C’è poi il tema della competitività: i prodotti internazionali stanno conquistando spazio nel nostro mercato e il ministero sta dialogando con l’Europa su come intervenire”.

Accanto all’energia, la formazione delle competenze necessarie alle imprese. Patrizia Cinelli del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa ha illustrato il lavoro del corso universitario dedicato al settore cartario e il rapporto costruito con le aziende del territorio: “Il nostro corso prepara all’inserimento nel settore cartario e accoglie anche studenti extraeuropei. Stiamo completando un accordo con altre università europee che hanno percorsi simili al nostro, per un progetto di scambio di studenti e docenti. Le reti e le collaborazioni sono molto importanti per noi. Questo corso esiste grazie alle aziende dell’area che lo sostengono: i nostri studenti entrano nel mondo del lavoro ed è una soddisfazione vederli fare carriera”.

A inquadrare le difficoltà dell’economia italiana è stato Stefano Di Colli, senior economist del Centro studi Confindustria, che ha collegato la debolezza della crescita ai problemi della produttività, all’andamento demografico e al costo dell’energia: “Se allarghiamo lo sguardo, vediamo che la crescita italiana è stata inferiore a quella dell’area euro e degli Stati Uniti. Il nostro Paese ha sofferto la crisi finanziaria del 2007-2008 e quella dei debiti sovrani del 2011. Nel periodo successivo al Covid abbiamo recuperato terreno rispetto all’area euro, ma negli ultimi anni il contributo del lavoro ha dovuto compensare il rallentamento della produttività e la dinamica demografica negativa”.

Il caro energia, ha spiegato Di Colli, pesa anche sulla possibilità delle imprese di investire e quindi di rafforzare la propria capacità produttiva: “Le crisi hanno indebolito la produttività e a questo si è aggiunto l’aumento del costo dell’energia, che ha eroso le risorse per nuovi investimenti. L’Italia ha storicamente sostenuto costi energetici più elevati rispetto a Francia e Germania, ma dal 2022 il divario si è aggravato, con un picco poi rientrato soltanto in parte. Il gas arriva a costare cinque volte più che negli Stati Uniti”.

“Il problema – ha aggunto Di Colli – dipende anche dal nostro mix energetico e dal peso delle fonti fossili nella formazione del prezzo. Occorre diversificare e aumentare la presenza delle rinnovabili. Ci sono stati miglioramenti, ma il percorso deve proseguire verso gli obiettivi fissati per il 2030”.

“La demografia ha già avuto un ruolo negativo negli anni passati – ha detto Di Colli – e questa tendenza si sta aggravando. Una popolazione in età lavorativa più ridotta significa meno forza lavoro potenziale, ma anche minore capacità di rinnovare la classe imprenditoriale. È un fattore che incide sulla qualità e sulla disponibilità del capitale umano”.

Sul versante delle esportazioni, Di Colli ha evidenziato come la crescita non sia distribuita in modo uniforme tra i diversi comparti: “La capacità di esportare è stata un elemento di sostegno per l’economia italiana. Dal 2015 abbiamo registrato un incremento, ma più della metà è riconducibile ai settori farmaceutico, alimentare e dei mezzi di trasporto”.

Resta poi la difficoltà di coinvolgere pienamente i giovani nel lavoro e di trattenere in Italia quelli che hanno completato un percorso di formazione: “La quota di giovani che non studiano e non lavorano è diminuita, ma il divario con i nostri concorrenti europei rimane ampio. Allo stesso tempo, molti giovani che si formano e si laureano scelgono di andare all’estero, attratti da stipendi, servizi e qualità della vita migliori. Per noi è una doppia perdita: sosteniamo il costo della loro formazione e poi le loro competenze contribuiscono alla crescita dei Paesi con cui competiamo”.