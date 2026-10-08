Grande festa a Palazzo Guinigi per i sessant’anni di Valmet: oltre 200 gli ospiti per la cena di gala

Grande festa a Palazzo Guinigi, nella settimana del Miac per la Valmet. Lo spazio espositivo cittadino si è colorato per una sera di verde, il colore dell‘azienda finlandese con sede a Mugnano, che quest’anno festeggia i sessant’anni della tecnologia Perini per il converting della carta tissue

“Un’importante eredità che guarda al futuro”: così l’ha definita il vicepresidente Samppa Ahmaniemi, head of Valmet tissue converting business unit nel discorso introduttivo davanti a oltre 200 invitati provenienti dai cinque continenti, fra dipendenti e clienti, arrivati a Lucca in occasione della fiera internazionale dedicata al comparto cartario.

Con lui anche l’altro vicepresidente, Igor Panassol che ha spiegato: “Siamo sempre alla ricerca di maggiore efficienza, di miglioramenti, di riduzione dei tempi di consegna. Come possiamo migliorare ancora? La risposta è la tecnologia”.

Ricerca, insomma, attenzione all’evoluzione del mercato per rispondere alla concorrenza internazionale sempre più forte. Un brindisi all’eredità sessantennale della tecnologia Perini, ma anche ai 10 anni di Perini Combination Tecnology, in una cornice prestigiosa per continuare a crescere e a migliorare.

Dopo il discorso ufficiale tutti a tavola, in un ambiente stimolante e internazionale, con il catering affidato al Cuore di piazza San Giusto, che ha allietato anche i palati più esigenti con una parmentier con funghi porcini, risotto con radicchio e speck e peposo con millefoglie di patate. Gran finale con il dolce servito al ritmo di musica in uno dei saloni del palazzo.

Grandi sorrisi e grande fiducia nel futuro per l’azienda, dunque, in grado di rispondere alle difficoltà di cui si è parlato in apertura del Miac, dal costo dell’energia alla concorrenza, soprattutto dall’estremo Oriente. E un arrivederci agli altri appuntamenti programmati per festeggiare, fra i quali il family day organizzato negli stabilimenti di Mugnano, aperti per l’occasione ai familiari dei dipendenti, con tanto di circo vintage per far divertire grandi e piccini.

Per gli altri un appuntamento all’anno prossimo, per continuare nella tradizione colorata di verde che ha solide radici nel passato.

I sessant’anni dell’azienda

Festeggia sessant’anni, nella settimana del Miac, la tecnologia Perini per il converting della carta tissue.

Nel 1966, nel cuore della Tissue Valley lucchese, iniziava un percorso imprenditoriale destinato a lasciare un segno profondo nell’industria del tissue. Animata da passione, determinazione, competenza tecnica e spirito pionieristico, nasceva la prima macchina basata sulla tecnologia Perini per il converting della carta tissue, dando vita a una realtà che avrebbe contribuito a trasformare il settore a livello mondiale.

In un territorio che sarebbe diventato uno dei principali poli internazionali per la produzione e la trasformazione della carta tissue, la tecnologia Perini ha accompagnato l’evoluzione dell’industria, contribuendo ad elevare gli standard di qualità, produttività ed efficienza. Da azienda fortemente radicata nel tessuto industriale lucchese, ha progressivamente esteso la propria presenza nei principali mercati mondiali, portando il know-how sviluppato nella Tissue Valley in Europa, nelle Americhe e in Asia.