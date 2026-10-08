Indizi dalla rete: la catena Burger King pronta a sbarcare a Lucca

Un’ipotesi che trova ormai diverse conferme e che assume contorni sempre più concreti, spinta dagli i ndizi emersi in rete e, in particolare, dalle offerte di lavoro pubblicate su diversi portali del settore.

Tra i segnali più evidenti c’è l’annuncio apparso sulla piattaforma Indeed relativo alla ricerca di figure gestionali, tra cui la posizione di assistant manager per una nuova apertura nel territorio lucchese. L’offerta prevede contratti sia a tempo determinato sia indeterminato, a tempo pieno e con turni nei fine settimana, ed esplicita uno stipendio lordo che è compreso tra i 21500 e i 26mila euro all’anno.