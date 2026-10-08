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Indizi dalla rete: la catena Burger King pronta a sbarcare a Lucca
Lo storico rivale di Mc Donald’s cerca dipendenti ed avrebbe anche individuato la sede nella prima periferia della città: ecco dove
Burger King si prepara a sbarcare a Lucca.
Un’ipotesi che trova ormai diverse conferme e che assume contorni sempre più concreti, spinta dagli indizi emersi in rete e, in particolare, dalle offerte di lavoro pubblicate su diversi portali del settore.
Tra i segnali più evidenti c’è l’annuncio apparso sulla piattaforma Indeed relativo alla ricerca di figure gestionali, tra cui la posizione di assistant manager per una nuova apertura nel territorio lucchese. L’offerta prevede contratti sia a tempo determinato sia indeterminato, a tempo pieno e con turni nei fine settimana, ed esplicita uno stipendio lordo che è compreso tra i 21500 e i 26mila euro all’anno.
Anche la localizzazione del nuovo fast food parrebbe definita. Secondo le indiscrezioni, la scelta sarebbe caduta sulla prima periferia della città, con una collocazione individuata lungo via di Tiglio, nella frazione di San Filippo. Una zona strategica a ridosso del centro, ad alto flusso veicolare e commerciale, ideale per ospitare un noto brand della ristorazione veloce in piena caratteristica da fast food, con parcheggio capiente e corsie per il ritiro dalla macchina.
Sarà davvero così? Non resta che aspettare, di certo c’è solo che lo storico concorrente di Mc Donald’s è pronto a conquistare il capoluogo.