Al via il reclutamento per il settore metalmeccanico e cartotecnico all’Informagiovani

Nuova opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro all’Informagiovani di Lucca. In collaborazione con l’agenzia per il lavoro Aperelle, martedì (13 ottobre), dalle 9,15 alle 13, è in programma una mattinata di reclutamento dedicata a chi è alla ricerca di un impiego nei settori metalmeccanico, cartotecnico e logistica.