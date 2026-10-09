L'opportunità|
Al via il reclutamento per il settore metalmeccanico e cartotecnico all’Informagiovani
I candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi individuali, esclusivamente su appuntamento, della durata di circa 15 minuti
Nuova opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro all’Informagiovani di Lucca. In collaborazione con l’agenzia per il lavoro Aperelle, martedì (13 ottobre), dalle 9,15 alle 13, è in programma una mattinata di reclutamento dedicata a chi è alla ricerca di un impiego nei settori metalmeccanico, cartotecnico e logistica.
L’iniziativa si svolgerà nella sede dell’Informagiovani (via delle Trombe, San Vito), dove i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi individuali, esclusivamente su appuntamento, della durata di circa 15 minuti.
Per partecipare è necessario iscriversi e presentarsi al colloquio con un curriculum vitae aggiornato. Le iscrizioni sono obbligatorie e possono essere effettuate scrivendo su whatsapp al 3333735977.