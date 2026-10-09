Confindustria Toscana nord a Pianeta Terra Festival: i premi di ‘Usa la testa!’ e il dibattito sulle ‘macchine intelligenti’

Si sono svolti oggi (9 ottobre) a Lucca gli eventi organizzati da Confindustria Toscana nord nell’ambito di Pianeta Terra Festival. L’associazione, che compartecipa al festival fin dal suo inizio, ha continuato al mattino la serie degli incontri finali di Sostenibilità – Usa la testa!: lanciato nella prima edizione della manifestazione, il progetto prosegue nel proprio percorso con crescente successo. L’evento del pomeriggio ha avuto invece come tema Macchine intelligenti: più efficienza, più sostenibilità.

“Parlare ai giovani di sostenibilità – commenta la presidente di Confindustria Toscana nord, Fabia Romagnoli – è per noi un obiettivo importante. Vogliamo soprattutto dare il senso di quanto questa non debba essere un espediente di marketing ma una realtà concreta e tangibile, rilevabile e misurabile con strumenti scientifici. Da qui la decisione di diffondere conoscenze corrette sul reale significato della sostenibilità, grazie alla collaborazione didattica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa-Istituto di management, che nelle classi aderenti al progetto ha spiegato attraverso specifici seminari i principi del Lca-Life Cycle Assessment. Si tratta di una metodologia che valuta e misura la sostenibilità di un prodotto prendendo in considerazione il suo intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime necessarie a realizzarlo fino alla gestione del suo fine vita. Naturalmente gli studenti, che dopo la formazione sono chiamati a effettuare un proprio studio su un prodotto specifico, non possono effettuare analisi complesse: ma ci interessa riscontrare che abbiano compreso la logica di questo modo di ragionare e appreso i fondamentali del metodo. I risultati ci stanno dando delle belle soddisfazioni sia per il numero di partecipanti, quest’anno 219 di 9 scuole (rispetto, per esempio, ai 150 alunni di 5 istituti del 2025) sia per la qualità dei lavori presentati. Non a caso in questa edizione abbiamo voluto aggiungere ai vincitori del primo, secondo e terzo posto anche menzioni speciali per lavori meritevoli“.

Di seguito le scuole partecipanti: Liceo scientifico Vallisneri, Istituto tecnico industriale Fermi-Giorgi e Liceo scientifico Majorana; Istituto tecnico tecnologico Fedi-Fermi e Istituto tecnico agrario Anzilotti; Istituto tecnico industriale Buzzi, Istituto di istruzione superiore Gramsci-Keynes e Istituto professionale Marconi; Istituto di istruzione superiore tecnica e liceale Russell-Newton.

Sul podio dei vincitori sono andati come primi classificati Martina Bastioni, Jacopo Burberi e Lorenzo Ricci dell’Istituto tecnico industriale Buzzi per il loro elaborato sul lavaggio delle stoviglie. Alla scuola è andato il premio in denaro offerto da Confindustria Toscana nord, mentre i ragazzi, oltre a un attestato in carta riciclata legato con un nastro a sua volta di fibre tessili rigenerate, hanno ricevuto il trofeo diventato il simbolo di Sostenibilità-Usa la testa!: una testa femminile che si ispira al logo del progetto ma richiama anche la sommità vegetale della torre Guinigi. Il trofeo è stato ideato e realizzato anche quest’anno dal designer lucchese Stefano Giovacchini con la sua società r3Direct, specializzata nella stampa 3D con materiali riciclati o naturali. Il trofeo contiene anche una pianta viva, ospitata da un vaso di cartone fibrato riciclato e riciclabile. Alcuni dei materiali sono forniti dagli imprenditori Giorgio Bartoli e Giulio Grossi, ai quali è andato il ringraziamento della presidente Romagnoli.

Targhe premio ai secondi classificati Lorenzo Gentile, Edoardo Dimitri, Mattia Scatena e Maria Mecchi del Liceo scientifico Vallisneri, che hanno lavorato sull’uso dello shampoo, e ai i terzi classificati Chiara Doni, Asia Bocci, Aurora Di Dona e Giulio Cariati dell’Istituto di istruzione superiore Gramsci-Keynes, che hanno rivolto la loro attenzione al caffè in capsule. Menzioni speciali per due gruppi del Liceo scientifico Majorana: Elisa Del Carlo, Taouaf Mohammed Ali, Daniele Giusti, Matteo Gabbrielleschi e Giancarlo Galliani (preparazione del tè) e Matteo Arrabito, Tommaso Tiengo, Andrea Amadio e Mattia Giorgi (banana); inoltre per Viola Cossari, Martina Vettori, Gemma Borchi e Chiara Piazzini dell’Istituto di istruzione superiore tecnica e liceale Russell-Newton (t-shirt in cotone).

È stato affrontato poi il tema Macchine intelligenti: più efficienza, più sostenibilità nel corso dell’incontro del pomeriggio: argomento perfettamente coerente con la tematica generale Forme di intelligenza che, per questa sua quinta edizione, il Festival si è dato.

“In questo contesto – commenta ancora la presidente, Fabia Romagnoli – come industria non potevamo che occuparci di macchine intelligenti, quegli strumenti che, all’interno delle nostre imprese, favoriscono una produzione più sostenibile in termini di consumo di energia e di acqua, nonché di immissioni in atmosfera, più sicura, più coerente con gli standard qualitativi di produzione richiesti dai mercati. Abbiamo quindi colto l’occasione del festival per affrontare un tema diffusamente dibattuto anche nel nostro territorio, attraverso le testimonianze di rappresentanti di tre settori importanti come la meccanica per la carta, il meccanotessile e la produzione di imballaggi in vetro. Nel tempo, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale hanno cambiato o stanno cambiando il volto di interi settori: vantaggi in atto e potenziali, ma anche criticità attuali e di prospettiva sono stati fra i temi toccati nell’incontro“.