Lavori alla rete idrica: possibili stop all’acqua nella zona est di Lucca

Possibili interruzioni dell’acqua e cali di pressione martedì (13 ottobre), dalle 8 alle 17, nelle zone di Arancio, Antraccoli, Tempagnano di Lunata e Picciorana. Lo comunica Geal, che ha programmato lavori sulla rete idrica: i disagi potranno interessare circa 1195 abitanti. Tra le strutture coinvolte figura anche la scuola primaria di Antraccoli.

Le strade interessate sono via Romana, con le traverse quinta, sesta, settima e ottava; via di Picciorana e la sua seconda traversa; via Fonda di Antraccoli; via dei Pini; via dei Paladini e la sua prima traversa; via Vecchia Romana, con la prima e la seconda traversa; via del Cantone di Antraccoli; prima traversa di via del Cantone; via del Chiassetto; via della Chiesa di Antraccoli e via Carlo Piaggia.