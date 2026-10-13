Lucart e Fondazione Veronesi insieme per la prevenzione dei tumori femminili

Un messaggio sulla prevenzione dei tumori femminili sulle confezioni dei fazzoletti, per ricordare nella vita quotidiana l’importanza di prendersi cura della propria salute. È l’iniziativa lanciata da Lucart con una nuova linea a marchio Tenderly, realizzata con il contributo scientifico di Fondazione Umberto Veronesi Ets per i contenuti informativi.

Il progetto si chiama Prenditi cura di te e affianca la sensibilizzazione al sostegno economico alla ricerca. Sulle confezioni, l’invito alla prevenzione è accompagnato dalle illustrazioni a tema femminile dell’artista toscana Martina Ceccarelli, del collettivo Am’l Rum Da Me. Ogni confezione contiene dodici pacchetti di fazzoletti con immagini assortite e indicazioni dedicate alla prevenzione. I contenuti richiamano l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici.

Daniela Bonaldi, brand manager consumer di Lucart, ha commentato: “Con Prenditi cura di te vogliamo trasformare un gesto semplice e quotidiano in un’occasione per ricordare un messaggio importante: la prevenzione è un atto di cura verso noi stessi. Attraverso Tenderly e la collaborazione con Fondazione Veronesi, vogliamo contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura della propria salute, sostenendo al tempo stesso la ricerca sui tumori femminili”.