“La formazione dei futuri professionisti della sanità merita attenzione”: Uil chiede di accelerare sul Polo formativo

“Il complesso di Campo di Marte costituisce una soluzione certamente più funzionale, sia dal punto di vista logistico sia per la sua collocazione nel contesto cittadino”

“Occorre passare dalle parole ai fatti”. E’ questa la posizione della Uil Fp Lucca, spiegata in una lettera indirizzata al presidente della Provincia Marcello Pierucci, al sindaco di Lucca Mario Pardini e alla direttrice generale dell’azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani per sollecitare una soluzione definitiva al trasferimento del Polo Formativo ora a Maggiano all’interno del complesso di Campo di Marte.

“È una questione che si trascina ormai da troppi anni – sottolinea Pietro Casciani, segretario provinciale Uil Fp Lucca –, durante i quali si sono susseguite ipotesi, proposte e possibili soluzioni senza che si sia mai arrivati a una decisione concreta. Riteniamo che non sia più accettabile continuare a rinviare un intervento che riguarda direttamente la qualità della formazione e le condizioni in cui studenti e operatori svolgono quotidianamente le proprie attività”. L’attuale sede di Maggiano, secondo il sindacalista, presenta criticità e difficoltà sempre più frequenti, che rendono necessario affrontare seriamente il tema dell’adeguatezza degli spazi destinati alla formazione.

A questo si aggiunge la questione dell’accessibilità: “Molti studenti provengono da diverse zone della provincia e una collocazione più centrale, meglio collegata e facilmente raggiungibile rappresenterebbe un miglioramento significativo. Il complesso di Campo di Marte costituisce una soluzione certamente più funzionale, sia dal punto di vista logistico sia per la sua collocazione nel contesto cittadino”. Nel corso degli anni sono state prese in considerazione diverse possibilità, tra cui la palazzina dell’ex Centro Trasfusionale e gli spazi dell’ex Ommi. Ipotesi che dimostrano come il tema non sia nuovo, ma che ad oggi non hanno prodotto il risultato auspicato.

“Non spetta al sindacato individuare quale edificio debba essere destinato al Polo Formativo – precisa Casciani – ma riteniamo nostro dovere richiamare le istituzioni e l’Azienda sanitaria alle proprie responsabilità. Quello che chiediamo è un impegno comune per individuare una sede definitiva e adeguata all’interno di Campo di Marte”. La Uil Fp Lucca infatti ritiene che “investire nella formazione delle professioni sanitarie significhi anche garantire ambienti idonei, accessibili e funzionali a chi si prepara a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema sanitario.

La formazione dei futuri professionisti della sanità merita attenzione e investimenti. Non possiamo continuare a considerare questa vicenda una questione da affrontare soltanto in prospettiva. È necessario che Provincia, Comune e Azienda Usl si siedano attorno a un tavolo e individuino finalmente un percorso concreto per il trasferimento”.