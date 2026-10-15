Da Lucca alla Silicon Valley: Joppys vola a San Francisco con la Regione Toscana

Joppys, startup nata a Lucca, ha partecipato a San Francisco, negli Usa, a Toscana Tech on the Road 2026, il programma di internazionalizzazione promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub.

A rappresentare la società è stato Diego Mariotti, founder e ceo di Joppys, selezionata tra le dieci startup e Pmi innovative toscane che hanno preso parte alla missione negli Stati Uniti. Un’opportunità per confrontarsi con uno degli ecosistemi tecnologici più avanzati al mondo, incontrare professionisti e potenziali partner internazionali e approfondire le strategie necessarie per portare una startup italiana sui mercati esteri.

L’azienda

Joppys nasce a Lucca con un obiettivo preciso: semplificare la vita di chi vive con un animale domestico, mettendo la tecnologia al servizio della sua gestione quotidiana. La piattaforma permette di organizzare informazioni sanitarie, vaccinazioni, visite veterinarie, esami e promemoria, oltre a facilitare la ricerca di servizi dedicati agli animali. L’idea è creare un punto di riferimento digitale per proprietari, professionisti e attività del settore pet, un mercato nel quale la digitalizzazione sta aprendo nuove possibilità.

Per Joppys il prossimo obiettivo è consolidare il proprio modello di business in Italia e sviluppare progressivamente la propria presenza internazionale, facendo leva sulle opportunità offerte dalla tecnologia e dalla crescente domanda di servizi digitali per gli animali domestici.