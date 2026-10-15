Un lucchese su due ha un libretto postale e un buono fruttifero

In provincia di Lucca, che conta complessivamente circa 379mila abitant i, statisticamente sono presenti un libretto di risparmio postale e almeno un buono fruttifero ogni due abitanti. Lo fa sapere la stessa Poste, che spiega come in Toscana i libretti postali e i buoni fruttiferi continuano a essere tra gli strumenti di risparmio più diffusi tra i cittadini.

Secondo gli ultimi dati consuntivi del primo semestre del 2026, infatti, sono oltre 1 milione 568mila i Libretti di Risparmio aperti dai residenti, per un valore di oltre 5 miliardi e 33 milioni di euro e oltre 1 milione e 823 mila i buoni fruttiferi postali sottoscritti, il cui valore di investimento supera i 215 miliardi e 972 milioni di euro.