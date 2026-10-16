Cartiere Carrara premiata ai Sustainability Awards: è al top nella categoria Esg Integrated Finance

Cartiere Carrara è stata premiata ai Sustainability Awards per aver ottenuto il punteggio più alto nella categoria Esg Integrated Finance. Il riconoscimento valorizza la capacità dell’azienda di integrare la sostenibilità nei processi finanziari e nel dialogo con banche e finanziatori, rendendola parte delle strategie di sviluppo e della gestione industriale.

Un impegno che coinvolge le diverse dimensioni della vita aziendale: dagli investimenti nell’efficienza produttiva all’innovazione di prodotto, dalla responsabilità sociale al rafforzamento della governance e al rapporto con i territori.

“Accogliamo questo riconoscimento con soddisfazione, condividendolo con tutte le persone che contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’azienda – dichiara Mario Carrara, vicepresidente di Cartiere Carrara –. La sostenibilità si costruisce attraverso scelte concrete, investimenti e un lavoro continuo. In una fase segnata dagli elevati costi energetici e dalla forte incertezza economica, è però necessario che il mercato riconosca questo impegno e che siano garantite condizioni di concorrenza omogenee. Le imprese che investono per rispettare standard ambientali e sociali più elevati devono poter competere senza essere penalizzate rispetto a chi opera senza assumersi le stesse responsabilità”.

Tra gli elementi alla base della motivazione figurano l’adozione di criteri Esg nella gestione della tesoreria, la pubblicazione dell’analisi di doppia materialità, il percorso volontario verso la Tassonomia europea e il piano di decarbonizzazione al 2030. Scelte che si inseriscono in un più ampio impegno di trasparenza, espresso anche dalla rendicontazione volontaria secondo gli standard europei Esrs.

Promossi da Kon Group ed Elite e giunti alla sesta edizione, i Sustainability Awards valorizzano le imprese italiane che fanno della sostenibilità un elemento del proprio sviluppo. Il percorso di valutazione considera le dimensioni ambientale, sociale e di governance attraverso criteri oggettivi, misurabili e comparabili, con il contributo di partner scientifici e tecnici.