Contratto integrativo alla Lucart, sindacati ancora sul piede di guerra: “L’azienda cerca di screditarci”

Slc Cgil e Fistel Cisl denunciano clima di tensione nello stabilimento e blocco dei buoni pasto: costerebbe ai dipendenti 160 euro al mese

Si inasprisce la vertenza per il rinnovo del contratto di secondo livello alla Lucart di Porcari. In una nota unitaria Slc Cgil e Fistel Cisl denunciano un clima di tensione nello stabilimento, che attribuiscono all’atteggiamento dell’azienda.

“In questi giorni l’azienda, invece di provare a ricostruire un tavolo di confronto sindacale, continua a screditare il sindacato – scrivono le due sigle – facendo circolare all’interno dello stabilimento documenti che danno una visione distorta e parziale di quanto accaduto durante il lungo negoziato”. I sindacati sostengono inoltre che la direzione abbia incontrato il reparto degli uffici “per provare a sostenere tesi che non trovano riscontro nei fatti e a dividere i lavoratori”. Da qui l’avvertimento: “La strategia di avvelenare i pozzi non paga”.

Al centro dello scontro ci sono i buoni pasto. “Sul territorio lucchese anche altre importanti aziende si trovano in una fase di stallo per il rinnovo dei contratti di secondo livello – affermano – ma solamente Lucart ha bloccato l’erogazione dei buoni pasto, abbassando di fatto gli stipendi dei propri dipendenti di 160 euro al mese. In un contesto economico del genere è scandaloso”. Per Cgil e Cisl l’atteggiamento della direzione rappresenta “una novità rispetto alla sua storia e al contesto lucchese” e mette l’azienda in una posizione di isolamento rispetto ai concorrenti. I sindacati replicano così al comunicato aziendale del 13 ottobre, nel quale si parlava di condizioni per un confronto sereno e costruttivo.

Il secondo fronte è quello della sicurezza. In occasione dello sciopero regionale indetto dalla Cgil Toscana, nel turno di notte, il conduttore della macchina continua sarebbe rimasto da solo per l’assenza dell’aiutante, che aveva aderito allo sciopero. “Per otto ore l’equipaggio di macchina ha lavorato con una figura in meno, l’assistente, che svolge tra l’altro indispensabili funzioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza dei lavoratori – denunciano i sindacati – In questo modo si mette a rischio la sicurezza di chi si trova a svolgere compiti normalmente svolti da due o più persone”.

Le due sigle contestano poi i ritardi negli interventi previsti dall’accordo integrativo del 6 agosto 2025. Nello stabilimento di Castelnuovo mancherebbero ancora diversi lavori, come l’aspirazione delle polveri, e una nuova linea di converting partirebbe senza impianto di aspirazione; non sarebbe stata fatta nemmeno la formazione sulla sicurezza. Interventi non realizzati anche a Diecimo e a Porcari, dove quelli sull’aspirazione delle polveri, già previsti per maggio, non sarebbero stati completati. “Si fanno tante chiacchiere e pochi fatti”, è il giudizio dei sindacati, che si chiedono se i risultati sulle politiche per le persone, “tanto declamati sulla stampa”, tengano conto della realtà.