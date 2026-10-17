Sciopero mensa, la Cgil: “Sondare preventivamente l’adesione allo sciopero è punibile dallo statuto dei lavoratori”

“Sulla stampa e sui social network stiamo assistendo infatti a diverse prese di posizione, anche da parte di rappresentanti istituzionali, quantomeno discutibili. Ne sono un esempio interventi di consiglieri del Comune di Capannori, che chiedono alla società partecipata titolare del servizio mensa di rendere conto dei disagi creati, interrogandosi sul fatto se abbia ricevuto comunicazione dello sciopero e se si sia adoperata per consultare preventivamente i lavoratori su una loro eventuale astensione dal lavoro. Retorico da parte nostra confermare che lo sciopero è stato indetto regolarmente nelle previsioni di legge, mentre è d’obbligo ricordare che riguardo la possibilità di sondare preventivamente l’adesione allo sciopero, tale pratica rappresenti una condotta antisindacale punibile come previsto dallo statuto dei lavoratori“. Lo affermano la Cgil e la Filcams Cgil Lucca riferendosi giornata dello sciopero generale indetto dalla Cgil Toscana lo scorso mercoledì 14 ottobre al quale hanno aderito tutte le categorie.

“Sul fronte viareggino invece – prosegue il sindacato – la società partecipata titolare del servizio mensa scarica la responsabilità dei disagi sulla ditta a cui è stato affidato in subappalto parte della preparazione dei pasti, dichiarando sostanzialmente che il contratto in essere tra le due società prevederebbe una clausola che impone di garantire il servizio anche in caso di sciopero. Una condizione che ci parrebbe impossibile da soddisfare concretamente, se non nel caso in cui i lavoratori decidano liberamente di non scioperare, a meno che non si debba pensare ad una precettazione illegittima degli stessi. Su questo aspetto ci riserviamo di approfondire il capitolato per verificarne la regolarità. Sottolineiamo inoltre che era preciso compito e responsabilità della società fornire tempestiva comunicazione agli utenti dei possibili disagi causati dallo sciopero“.