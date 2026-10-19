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Gesam Reti, domani uffici chiusi dalle 10 per il funerale di Vantaggiato: riaprono nel pomeriggio
19 ottobre 2026 | 17:16
Variazione di orario nella sede di via Nottolini a Lucca: accesso dalle 14 alle 16
Cambio di orario per gli uffici di Gesam Reti a San Concordio. Domani (martedì 20 ottobre), la sede di via Lorenzo Nottolini 34 a Lucca chiuderà dalle 10 alle 12, ma sarà eccezionalmente aperta nel pomeriggio, dalle 14 alle 16.
L’orario di chiusura mattutino permetterà al personale dell’azienda di partecipare al funerale di Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti, scomparso sabato (17 ottobre) all’età di 66 anni. Le esequie si terranno nella chiesa di Sant’Anna alle 11.
La società ricorda che il numero da contattare per il servizio di reperibilità del gas metano e Gpl e per il pronto intervento è 800 596 444.