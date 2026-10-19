Gesam Reti, domani uffici chiusi dalle 10 per il funerale di Vantaggiato: riaprono nel pomeriggio

Cambio di orario per gli uffici di Gesam Reti a San Concordio. Domani (martedì 20 ottobre), la sede di via Lorenzo Nottolini 34 a Lucca chiuderà dalle 10 alle 12, ma sarà eccezionalmente aperta nel pomeriggio , dalle 14 alle 16.

La società ricorda che il numero da contattare per il servizio di reperibilità del gas metano e Gpl e per il pronto intervento è 800 596 444.