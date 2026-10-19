Uil, definito il nuovo coordinamento provinciale: alla guida c’è Massimiliano Bindocci

Il coordinatore provinciale Uil di Lucca è Massimiliano Bindocci, che avrà la responsabilità generale sul territorio provinciale. Gli altri componenti del coordinamento sono Roberto Pacini con deleghe importanti su tematiche quali immigrazione, genere e altre e che sul territorio è responsabile della Uiltucs, Marco Morbidelli con esperienza sindacale nella sanità privata e nel terzo settore, che ha tra le deleghe il rilancio della Versilia, e Simone Marsili con un ruolo organizzativo e legato a infrastrutture, trasporti e logistica. Sono stati coinvolti anche altri funzionari di categoria per alcune deleghe o ruoli specifici con l’obiettivo di una ulteriore crescita.