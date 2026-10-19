L'assemblea|
Uil, definito il nuovo coordinamento provinciale: alla guida c’è Massimiliano Bindocci
Ruoli importanti per Roberto Pacini, Marco Morbildelli e Simone Marsili. In crescita gli iscritti e i servizi del sindacato
Sono stati definiti dall’esecutivo regionale della Uil i componenti del nuovo gruppo dirigente della Uil di Lucca.
All’Hotel Napoleon è stato presentato all’assemblea provinciale il nuovo coordinamento con le deleghe assegnate. Sono intervenuti il segretario generale Uil Toscana Paolo Fantappiè con i vari componenti della segreteria regionale Uil Toscana. L’assemblea è stata molto partecipata.
Il coordinatore provinciale Uil di Lucca è Massimiliano Bindocci, che avrà la responsabilità generale sul territorio provinciale. Gli altri componenti del coordinamento sono Roberto Pacini con deleghe importanti su tematiche quali immigrazione, genere e altre e che sul territorio è responsabile della Uiltucs, Marco Morbidelli con esperienza sindacale nella sanità privata e nel terzo settore, che ha tra le deleghe il rilancio della Versilia, e Simone Marsili con un ruolo organizzativo e legato a infrastrutture, trasporti e logistica. Sono stati coinvolti anche altri funzionari di categoria per alcune deleghe o ruoli specifici con l’obiettivo di una ulteriore crescita.
Nella Uil a Lucca c’è grande soddisfazione per la crescita del numero di iscritti, e della presenza nel territorio. Sono aumentate con incrementi percentuali a doppia cifra anche le pratiche dei servizi, con punte di eccellenza nel patronato Ital e nel Caf Uil.