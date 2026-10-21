Al presidente di Cartiere Carrara la laurea honoris causa in ingegneria meccanica per la sostenibilità

L’università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Mechanical engineering for sustainability all’imprenditore Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara Spa.



Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia a invito, in programma lunedì (26 ottobre) nell’aula magna del rettorato di piazza San Marco. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

La cerimonia si aprirà con i saluti della rettrice Petrucci. Prenderanno poi la parola il direttore del dipartimento di ingegneria industriale Bruno Facchini e il presidente della Scuola di Ingegneria Andrea Arnone. La laudatio sarà pronunciata da Massimo Delogu, presidente del Consiglio di corso di studio in Mechanical engineering for sustainability. Seguirà l’intervento di Massimo Carrara.

Il riconoscimento viene conferito all’imprenditore “leader di riconosciuto prestigio” – come si legge nella motivazione – che “ha saputo applicare con visione rigorosa e pionieristica i principi dell’ingegneria meccanica e della sostenibilità all’industria manifatturiera, promuovendo con continuità l’efficientamento energetico, la gestione circolare delle risorse e l’innovazione di processo e di prodotto”.