Innovazione e imprese, cinque incontri gratuiti al Polo Tecnologico Lucchese

La Scuola Imt Alti Studi Lucca, la Camera di Commercio della Toscana nord ovest e la Fondazione Lit uniscono le forze e organizzano cinque incontri gratuiti dedicati agli imprenditori delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa: una collaborazione strategica pensata per mettere a disposizione delle aziende strumenti concreti di innovazione e competitività.

Cybersecurity, cartario, nautica, product engineering e innovazione digitale in ambito sanitario sono i temi al centro del ciclo Imt Business Case, iniziativa che rientra nell’ambito di Innova Scuola d’Impresa, il programma della Camera di Commercio della Toscana nord ovest promosso in collaborazione con la Scuola Imt e il Polo Tecnologico Lucchese.

“Lo scenario economico di oggi è sempre più plasmato dai cambiamenti tecnologici e dai continui aggiornamenti organizzativi che ne derivano: per questo l’innovazione è ormai un imperativo per tutte le aziende – osserva Sibilla Di Guida, professoressa di economia alla Scuola Imt e delegata alla Terza Missione -. In questo scenario, il trasferimento tecnologico può e deve avere un ruolo fondamentale nel sostenere l’aggiornamento delle competenze e, quindi, la competitività delle aziende. Con questo ciclo di incontri diamo concretezza a questo obiettivo, convinti che la nostra ricerca debba contribuire a generare valore per tutte le imprese e, in particolare, per quelle del nostro territorio“.

“Il Polo Tecnologico Lucchese – commenta il presidente di Fondazione Lit, Marco Magnani – è nato per essere il braccio operativo di queste dinamiche: non un semplice contenitore di eventi, ma una piattaforma dove le imprese possono toccare con mano le applicazioni più avanzate. Come Fondazione Lit lavoriamo per abbattere la distanza tra le tecnologie emergenti e le realtà produttive, offrendo spazi e supporto per gli imprenditori”.

Il ciclo di incontri si inaugura giovedì 5 novembre con Cybersecurity: Sicurezza delle infrastrutture digitali, un incontro dedicato alla sicurezza delle infrastrutture digitali e critiche, guidato da Gabriele Costa, professore di Informatica presso l’unità di ricerca Sysma della Scuola Imt. Tra i temi in programma, i digital twin e il loro potenziale per la preparazione contro i rischi cyber, le vulnerabilità dei sistemi di controllo industriale e il loro impatto, come la minaccia cyber sta cambiando i sistemi produttivi.

Seguirà l’appuntamento di giovedì 12 novembre Cartario: tecniche multiscala per carta e packaging ecosostenibile, un approfondimento su come le aziende del settore cartario possono rispondere alla crescente domanda di materiali sostenibili, in particolare per il packaging. A tenere la lezione sarà Marco Paggi, professore e direttore dell’unità di ricerca Musam alla Scuola Imt, che presenterà due casi di studio con applicazione di metodologie sperimentali avanzate.

La settimana successiva, il 19 novembre, si parlerà di nautica con Andrea Mola, professore dell’unità di ricerca Musam alla Scuola Imt. Nel corso dell’incontro intitolato Nautica: simulazione fluidodinamica di hydrofoils per imbarcazioni ad alte prestazioni, sarà presentato un caso di studio su un programma che simula il flusso d’acqua intorno ai foils, le piccole appendici che fanno volare le barche a vela da competizione sopra il pelo dell’acqua.

Giovedì 26 novembre Giacomo Marzi e Silvia Tedeschi, ricercatori dell’unità di ricerca Axes della Scuola Imt, guidano l’incontro Product Engineering: riorganizzazione dei processi e digitalizzazione dei flussi informativi. Tra i temi affrontati, la mappatura dei processi e dei flussi di informazioni dell’azienda, il collegamento tra logistica, produzione e gestione operativa, l’introduzione di un nuovo sistema gestionale e il modo in cui le persone che lo usano ogni giorno accolgono e adottano la nuova tecnologia.

Chiude il ciclo Imt Business Case la lezione del 3 dicembre intitolata Innovazione digitale in ambito sanitario. Massimo Riccaboni, professore e direttore dell’unità di ricerca Axes alla Scuola Imt illustrerà i risultati del progetto europeo Mammoscreen, caso di studio della Scuola Imt Lucca sull’applicazione di tecnologie minimamente invasive in associazione con l’intelligenza artificiale per la diagnosi del tumore al seno.

Tutti gli incontri si svolgeranno al Polo Tecnologico Lucchese e sono gratuiti: per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo online disponibile sulla pagina di ciascun corso sul sito della Camera di Commercio.