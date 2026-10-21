Lapideo lucchese, firmato il premio di risultato 2026 per oltre mille lavoratori

È stato firmato oggi (21 ottobre) a Pietrasanta, nella sede di Confindustria Toscana Nord, il verbale d’incontro che definisce il premio di risultato 2026 per i lavoratori del settore lapideo industria della provincia di Lucca. Lo hanno sottoscritto le organizzazioni sindacali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil insieme all’associazione degli industriali. Il premio riguarda più di mille lavoratori tra cave e laboratori di trasformazione, dalla Garfagnana alla Versilia, che applicano il contratto provinciale delle lavorazioni del marmo e delle pietre ornamentali.

Il premio si compone di tre parametri: quantità delle esportazioni, ore lavorate su ore lavorabili e quota infortuni per addetto. Il primo era già stato verificato il 17 giugno e ha riconosciuto ai lavoratori una cifra complessiva di 1228 euro, di cui 619,74 anticipati nel 2025 e i restanti 608,26 erogati con la busta paga di giugno 2026. Nella stessa data era stato stabilito che ogni azienda liquidi con lo stipendio di ottobre l’importo maturato per il parametro delle ore lavorate, fino a un massimo di 130 euro.

Oggi sono stati verificati i risultati del terzo parametro, introdotto con il rinnovo dell’integrativo provinciale con l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul territorio. Il risultato si colloca nella fascia più alta della tabella e quindi nel cedolino di ottobre sarà riconosciuto un importo di 100 euro.

In più, con il piano Welfare on top, i lavoratori e le lavoratrici in forza riceveranno una tessera buono spesa e carburante da 320 euro, da consegnare entro novembre. Si somma a un’ulteriore tessera da 250 euro, ultima tranche del piano welfare previsto dall’ultimo rinnovo del contratto nazionale.

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiarano Franco Borghini, Marco Biagini e Michele Mattei – frutto del rinnovo dell’integrativo territoriale, che ha portato nelle tasche dei lavoratori un maggiore importo del piano Welfare on top, oltre ad aumenti per le indennità di disagio, la mensa e la salute integrativa”.

Resta però la preoccupazione per le esportazioni. “Registriamo preoccupazione per il risultato del parametro quantità esportazioni – affermano i sindacalisti – che nell’anno di riferimento ha prodotto una riduzione di importo, sicuramente influenzato dalle tensioni geopolitiche nel mondo, che hanno portato difficoltà nella spedizione di materiali e lavorati, sia dal punto di vista della logistica sia per l’aumento vertiginoso dei costi di trasporto. Il settore sembra mantenere un livello costante, nonostante tutte le problematiche, dopo le instabilità degli ultimi anni dettate dai molteplici fattori che hanno condizionato il mondo, frutto dell’economia di guerra con cui tutti dobbiamo fare i conti”.

L’auspicio è per il futuro. “I numeri del settore possano stabilizzarsi ulteriormente e magari tornare a crescere negli anni – concludono – in modo da garantirne un ritorno anche ai lavoratori che vogliamo rappresentare. Pronti come sindacato a fare la nostra parte”.