Pacchi a domicilio con gli scooter elettrici: Lucca tra le quattordici città della rete Amazon

Portare gli acquisti fino a casa, muovendosi nelle vie del centro storico con mezzi più piccoli e a zero emissioni allo scarico. Lucca entra nella rete italiana degli hub di micromobilità di Amazon: l’azienda ha annunciato oggi (21 ottobre) l’introduzione di un nuovo presidio logistico che permette di effettuare le consegne nelle zone a traffico limitato utilizzando scooter elettrici.

Una novità che riguarda un tema concreto per la città: conciliare i servizi ai residenti con la tutela del patrimonio storico e la vivibilità degli spazi urbani. Nelle strade più strette, dove la distribuzione delle merci deve fare i conti con spazi limitati e regole di accesso, le dimensioni dei veicoli possono fare la differenza. Secondo quanto spiega Amazon, l’impiego degli scooter elettrici punta a rendere le consegne più agili, contenendo l’impatto sulla viabilità e riducendo le emissioni locali.

Lucca è una delle sei città nelle quali l’azienda ha annunciato l’introduzione di nuovi hub, insieme a Cagliari, Lecce, Palermo, Salerno e Terni. Salgono così a quattordici i centri italiani coinvolti, in una rete che comprende anche Milano, Genova, Bologna, Napoli, Roma, Trento, Verona e Firenze. La città si inserisce dunque in un percorso di rinnovamento della logistica urbana che interessa sia le grandi aree metropolitane sia centri caratterizzati da un patrimonio storico da preservare.

“Riuscire a consegnare con veicoli elettrici di dimensioni ridotte in un contesto urbano complesso come il centro di Lucca – ha dichiarato Paolo Patrone, amministratore delegato di Amazon Italia Transport – ci permette di rendere il nostro servizio ai clienti sempre più efficiente nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico della città. Veicoli come questi permettono ai nostri partner di consegna di muoversi agilmente anche nelle vie più strette delle zone a traffico limitato e consegnare gli ordini ai clienti con un impatto minimo sulla viabilità cittadina. Si tratta di un’iniziativa che si inscrive nel nostro impegno per la decarbonizzazione delle nostre attività e continueremo a innovare in questa direzione”.

“Accogliamo con grande favore questa iniziativa di Amazon, che rappresenta un passo concreto verso una mobilità urbana sempre più sostenibile e attenta alle esigenze della città. La micromobilità – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Lucca, Remo Santini – può svolgere un ruolo particolarmente importante nella gestione delle consegne e delle operazioni di carico e scarico delle merci, soprattutto in un centro storico come il nostro, caratterizzato da strade strette e da un patrimonio architettonico di straordinario valore. L’utilizzo di mezzi elettrici di piccole dimensioni consente infatti di ridurre il traffico, le emissioni e l’impatto dei veicoli più ingombranti, senza penalizzare le attività economiche e i servizi ai cittadini. Come amministrazione crediamo fortemente in una mobilità capace di coniugare innovazione, efficienza e rispetto dell’ambiente. Iniziative come questa vanno proprio nella direzione di una Lucca sempre più vivibile, accessibile e sostenibile, nella quale le esigenze della logistica e del commercio possano convivere armoniosamente con la qualità della vita di residenti e visitatori“.