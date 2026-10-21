Rinnovo del contratto nazionale degli enti locali, a Viareggio l’assemblea di Uil Fp Lucca

Giovedì (29 ottobre), dalle 12 alle 14, nella sala consiliare del municipio di Viareggio (piazza Nieri e Paolini, 1), si terrà un’assemblea sindacale rivolta al personale del Comune di Viareggio, organizzata da Uil Funzione pubblica Lucca.

Al centro dell’incontro ci sarà il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali, con particolare attenzione agli ultimi aggiornamenti, alle novità contrattuali e alle ricadute economiche e normative per le lavoratrici e i lavoratori del settore. All’assemblea parteciperà Flavio Gambini, segretario regionale della Uil Fp Toscana, che illustrerà gli sviluppi della trattativa e approfondirà le principali questioni che interessano il personale degli enti locali.

“Riteniamo fondamentale – sottolinea Pietro Casciani, segretario provinciale Uil Fp di Lucca – mantenere un confronto diretto e costante con le lavoratrici e i lavoratori degli enti locali, soprattutto in una fase particolarmente importante per il rinnovo contrattuale. Le assemblee rappresentano un momento essenziale di informazione, partecipazione e confronto, nel quale affrontare le questioni che riguardano le retribuzioni, i diritti e le condizioni di lavoro“.