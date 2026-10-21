Rischio scaffali vuoti anche in Lucchesia per le proteste in atto, Unicoop promette: “No al rifornimento dall’estero”

Protesta degli autotrasportatori e scaffali a rischio anche in Toscana. Sul tema interviene la Coop.

“Per quanto riguarda la nostra rete di punti vendita – spiega una nota di Coop Italia, rilanciata da Unicoop Firenze – la situazione degli approvvigionamenti di merci deperibili (in particolar modo alcune filiere ortofrutticole come uva, clementine, limoni e alcuni ortaggi) è potenzialmente critica, ma non drammatica. Fino ad oggi ciò che stava succedendo nelle regioni del sud Italia non ha fatto registrare impatti ulteriori nella nostra rete vendita al centro e al nord, ma stiamo assistendo a un peggioramento della situazione ora su ora negli approvvigionamenti soprattutto di alcune filiere che avvengono a singhiozzo”.

“Ciò non significa che al momento i nostri scaffali non dispongano della merce, ma il rischio potrebbe generarsi nei prossimi giorni a seguito del protrarsi dei blocchi – prosegue Coop – Infatti, stiamo esaurendo le poche scorte nei magazzini di negozio. In una situazione così fluida ci sono rotte logistiche maggiormente coinvolte e aree territoriali dove si registrano già ora maggiori tensioni come il caso del Friuli. Continuiamo a monitorare la situazione con estrema accuratezza e di fronte a questa situazione di crisi esprimiamo la massima solidarietà nei confronti degli agricoltori e dei produttori italiani. Ci impegniamo sin da ora a non sostituire i prodotti mancanti con acquisti dall’estero, fatti salvi ovviamente quei prodotti la cui origine è di norma estera”.