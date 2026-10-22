Anche i dipendenti della Cooperativa avranno applicato il Ccnl igiene ambientale: ecco l’accordo

“L’accordo anticipa le condizioni previste nel prossimo bando pubblicato da Sistema Ambiente, anch’esso elaborato attraverso un confronto costruttivo con la stazione appaltante e con l’amministrazione di Lucca”. Lo spiegano Andrea Bacci e Michele Massari per la Uiltrasporti, annunciando che è stato “raggiunto un accordo sindacale che prevede l’applicazione del Ccnl igiene ambientale per i dipendenti della cooperativa Cristoforo impiegati nell’appalto di Sistema Ambiente a Lucca”.

L’intesa, frutto di una trattativa complessa, per i sindacalisti “garantisce significativi miglioramenti economici e maggiori tutele normative per gli operatori. Si chiude così positivamente una vertenza fondamentale per i diritti dei lavoratori del settore ambientale nel territorio lucchese. Il tavolo negoziale, guidato con determinazione dal sindacato, ha avuto come obiettivo prioritario il superamento delle disparità contrattuali che penalizzavano gli operatori della cooperativa rispetto ai colleghi del settore.