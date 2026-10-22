Lucca, servizi ambientali: avviato il percorso per il nuovo Ccnl per i lavoratori della Cooperativa Cristoforo

Avviato il percorso per l’applicazione del Ccnl dei Servizi Ambientali , più coerente con le mansioni effettivamente svolte, per i lavoratori della Cooperativa Cristoforo impiegati nell’appalto dei servizi ambientali per Sistema Ambiente Spa a Lucca. Lo annuncia Fiadel. “Una vicenda che viene dal lontano 2020. Questi lavoratori, in passato, erano inquadrati con il contratto Fise Ambiente con l’azienda Avr Spa, per poi passare al Ccnl delle Cooperative Sociali, con conseguenze che hanno alimentato negli anni un forte senso di ingiustizia e di perdita di diritti e tutele”.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – dice Giuseppe Arduino in rappresentanza di Fiadel – frutto di una battaglia portata avanti per anni, senza abbandonare i lavoratori e le loro legittime aspettative. I nostri iscritti hanno dovuto attendere a lungo, sopportando un inquadramento contrattuale che ritenevamo non adeguato alle mansioni svolte. Oggi vediamo finalmente aprirsi una prospettiva concreta per il riconoscimento delle tutele e della dignità professionale che meritano “.

“Il risultato è stato raggiunto – sottolinea il sindacato – grazie alla costanza e alla determinazione con cui ha continuato a rappresentare le istanze dei propri iscritti, anche quando il percorso si è rivelato lungo e complesso. Non è soltanto una vittoria sindacale, ma un segnale importante di giustizia contrattuale. Perché chi svolge lo stesso tipo di attività deve poter contare su un contratto coerente con il lavoro prestato e su tutele adeguate. Continueremo a seguire con attenzione il percorso – conclude Fiadel – affinché gli impegni assunti trovino concreta applicazione e il passaggio contrattuale si traduca in un effettivo miglioramento delle condizioni dei lavoratori”.