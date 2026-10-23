Rallenta la domanda di lavoro nelle province della Toscana Nord-Ovest: a ottobre a Lucca previste 2.860 assunzioni

Nel trimestre ottobre-dicembre 2026 le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono di assumere 18.400 lavoratori, il 5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 (-890 unità). Il dato d’area sintetizza però andamenti territoriali diversi: al calo di Pisa (-6%) e di Lucca (-5%) si contrappone la sostanziale tenuta di Massa-Carrara (+1%). Sul piano settoriale la flessione riguarda le costruzioni (-12%), il manifatturiero (-6%) e il turismo (-11%), mentre i servizi alle persone sono l’unico comparto in crescita (+9%). Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta elevato: le posizioni di difficile reperimento sono il 49% a Lucca, il 47% a Pisa e il 51% a Massa-Carrara, dove però si registra un netto miglioramento rispetto al 2025.

Per il solo mese di ottobre le assunzioni programmate ammontano a 7.250 unità, il 5% in meno rispetto a un anno fa. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il trimestre ottobre-dicembre 2026 su un campione di imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e analizzati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – Isr.

“Il rallentamento della domanda di lavoro per l’ultimo trimestre dell’anno e un mismatch che tocca quasi un’assunzione su due testimoniano come la vera sfida si stia spostando dalla disponibilità quantitativa alla corrispondenza delle competenze tecniche e trasversali richieste dalle imprese – afferma il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini –. Di fronte a questa criticità rispondiamo con azioni tangibili per avvicinare aule e sistema produttivo: dai laboratori esperienziali con robotica avanzata di Isilab alla certificazione camerale delle competenze tramite credenziali digitali su blockchain, capaci di rendere le capacità dei giovani immediatamente spendibili sul mercato. Continuare a investire su questa alleanza nei settori strategici dell’area vasta, dalla meccatronica al turismo e al Made in Italy, fino alla doppia transizione digitale ed ecologica, è la nostra priorità per dare futuro ai ragazzi e sostenere la competitività del territorio.”