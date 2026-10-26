Sindacale|
Rinnovo dell’accordo di secondo livello alla Lucart di Porcari, continua lo stato di agitazione
Analizzati in assemblea i motivi della rottura del tavolo di trattative: al centro il criterio della presenza per i benefici ai lavoratori
Mercoledì (21 ottobre) le Rsu delle sigle sindacali presenti negli stabilimenti della provincia di Lucca del gruppo Lucart Spa (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) si sono riunite per valutare lo stato di avanzamento della trattativa per il rinnovo dell’accordo di secondo livello sul sito di Porcari.
I punti su cui si è consumata la rottura del tavolo sono stati dettagliatamente esaminati e condivisi con le varie rappresentanze sindacali, dalle quali è subito emerso un giudizio unanime e condiviso delle ragioni che hanno portato allo stato di agitazione.
Particolarmente osteggiata in tutti gli stabilimenti la richiesta dell’azienda di inserire all’interno degli accordi un terzo parametro basato sulle presenze per l’erogazione ai lavoratori dei benefici derivanti dal contratto integrativo, “che l’azienda – spiegano i sindacati – aveva già tentato di introdurre senza successo negli accordi del 2025. Un elemento che la Rsu del sito di Porcari ha nuovamente evidenziato come critico, e quindi da escludere dalle trattative.
Contestualmente è stato evidenziato “il clima di difficoltà nella gestione del personale che da anni esiste, con l’azienda che ha adottato soluzioni rivelatesi del tutto inefficaci, prima di scegliere di intraprendere scorciatoie che scaricano sui lavoratori la responsabilità delle assenze senza indagarne i reali motivi”.
Unanime è stato anche il giudizio fortemente critico sulla decisione dell’azienda di sospendere l’erogazione del buono pasto in mancanza del rinnovo dell’accordo di secondo livello, non solo da parte dei sindacati, ma anche dagli altri stabilimenti Lucart della Provincia, che vedono in questa scelta “un espediente – si legge in una nota – per indirizzare e stravolgere il confronto sindacale. Tema questo che, di qui a pochi mesi, potrebbe intervenire anche sulle trattative che si apriranno sullo stabilimento di Diecimo“.
“In mancanza di ripensamenti dell’ultimo minuto da parte dell’azienda”, nei prossimi giorni partiranno in tutti gli stabilimenti del gruppo le assemblee per definire collettivamente una strategia comune con la quale riportare al tavolo l’azienda.
Nel frattempo oggi (26 ottobre) si è tenuta l’ennesima assemblea dei lavoratori del sito di Porcari, nella quale la sostanziale totalità dei dipendenti di Lucart ha dato mandato alla Rsu di continuare nello stato di agitazione.