Rinnovo dell’accordo di secondo livello alla Lucart di Porcari, continua lo stato di agitazione

Mercoledì (21 ottobre) le Rsu delle sigle sindacali presenti negli stabilimenti della provincia di Lucca del gruppo Lucart Spa ( Cgil, Cisl, Uil e Ugl) si sono riunite per valutare lo stato di avanzamento della trattativa per il rinnovo dell’accordo di secondo livello sul sito di Porcari.

I punti su cui si è consumata la rottura del tavolo sono stati dettagliatamente esaminati e condivisi con le varie rappresentanze sindacali, dalle quali è subito emerso un giudizio unanime e condiviso delle ragioni che hanno portato allo stato di agitazione.