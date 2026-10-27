Inps riclassifica le imprese impiantistiche come edili, allarme di Cna Lucca: “Rischio di costi maggiori”

La misura preoccupa le piccole e medie imprese del territorio. Cna chiede chiarimenti sui criteri adottati e garanzie per evitare ricadute economiche sui bilanci aziendali

Un’improvvisa notifica via Pec inviata dall’Inps rischia di travolgere centinaia di piccole e medie imprese artigiane del territorio. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha disposto l’inquadramento d’ufficio nel settore edile per le aziende dell’impiantistica (elettrica, termoidraulica, telecomunicazioni e manutenzione), applicando la misura con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2026.

Una decisione inattesa che solleva forte preoccupazione in Cna Lucca, determinata a tutelare le aziende del comparto da un cambio delle regole che minaccia di tradursi in maggiori costi, complicazioni burocratiche e incertezze operative.

L’assimilazione forzata dell’impiantistica all’edilizia comporta requisiti contributivi differenti, adempimenti contrattuali e amministrativi più complessi e, in determinati contesti, potenziali ripercussioni sulla tenuta della stessa qualifica artigiana. Ad aggravare il quadro è anche e soprattutto il carattere retroattivo della misura, che impone alle imprese verifiche a ritroso su periodi già rendicontati, esponendole al rischio di conguagli e spese impreviste. Il tessuto produttivo interessato è composto prevalentemente da micro e piccole imprese artigiane, già fortemente provate dall’aumento delle spese di gestione, dalla contrazione dei margini e dalla carenza di manodopera specializzata.

“Non mettiamo in discussione la corretta applicazione delle norme normative, ma le aziende non possono essere penalizzate da un automatismo burocratico arrivato a sorpresa tramite una PEC – spiega Damasco Rosi, direttore Cna Lucca – Il settore dell’impiantistica è estremamente vario: ogni realtà va valutata sulla base delle mansioni realmente svolte, non integrando riallineamenti generici e indiscriminati. Si chiede quindi all’Inps chiarimenti in merito alle metriche e ai criteri adottati per il riclassificamento e garanzie concrete affinché la retroattività non finisca per gravare ingiustamente sui bilanci aziendali”.