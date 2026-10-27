Smartlog entra nel gruppo Smartlogistix: si ampliano le competenze nell’automazione di processi logistici

Smartlog entra nel gruppo Smartlogistix, parte della holding industriale Italia Technology Alliance, ampliandone le competenze nella progettazione e realizzazione di sistemi automatici.

Con sede a Villorba, in provincia di Treviso, Smartlog è specializzata nell’automazione dei processi logistici e nella preparazione degli ordini di spedizione. La sua offerta comprende magazzini automatici per pallet e colli, sistemi di picking e soluzioni robotizzate per la pallettizzazione, anche di carichi misti.

L’integrazione unisce queste competenze alle tecnologie e alle capacità già presenti in Smartlogistix, con l’obiettivo di collegare in un’unica proposta integrata veicoli automatici, soluzioni di handling e movimentazione, magazzini automatici e software di gestione. Per i clienti, questo significa poter affrontare progetti di automazione completi, contando su di unico interlocutore che garantisce la piena funzionalità della soluzione individuata e il raggiungimento delle performance contrattuali.

“Con l’ingresso di Smartlog completiamo la nostra offerta per l’intralogistica, aggiungendo competenze specialistiche e referenze nel settore dei magazzini automatici – dichiara Mauro Celli, presidente di Smartlogistix – Oggi possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti una gamma completa di soluzioni per l’intralogisitca end-to-end, insieme alle competenze necessarie per integrarle, grazie alla nostra infrastruttura digitale. Il valore di questa operazione sta nella possibilità di progettare l’intero flusso logistico come un sistema unico, costruito sulle esigenze di ogni cliente”.

“Entrare in Smartlogistix ci permette di dare maggiore forza alla nostra organizzazione e nuove prospettive di crescita – afferma Alberto Barbieri, Ceo di Smartlog – Vogliamo rafforzare la sede di Treviso e la nostra capacità di seguire i clienti del mercato italiano e europeo, contando sulle risorse e sulle sinergie di un gruppo più ampio, anche nell’ambito dell’after sales service. È un passaggio epocale che ci consentirà di affrontare progetti più articolati e ambiziosi, mantenendo la vicinanza al cliente e l’attenzione alle sue specifiche esigenze”.

L’ingresso di Smartlog conferma la volontà di Smartlogistix di proseguire il proprio percorso di sviluppo attraverso l’acquisizione di competenze complementari e rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo, che affianca all’ampliamento delle soluzioni offerte investimenti mirati nelle proprie strutture e nel rafforzamento della presenza internazionale. Ne sono espressione l’espansione in Nord America attraverso Smartlogistix Americas, l’avvio del progetto digital hub di Smartlogistix e Taiprora a Cepagatti, in Abruzzo e l’apertura dello showroom permanente nel nuovo stabilimento di via del Centenario a Porcari. Uno spazio dedicato a clienti e partner, dove è possibile vedere all’opera tecnologie hardware e software integrate e nel quale saranno presto introdotte anche applicazioni basate su robot umanoidi destinate all’impiego in ambito industriale.

L’operazione è stata seguita, per il venditore, dal team composto dagli avvocati Alessio Storari e Maria Irene Severino dello Studio Legale Storari di Verona e dal consulente Stefano Boscolo e per l’acquirente dal team composto dagli avvocati Philip Laroma Jezzi e Leonardo Amadori dello Studio Legale e tributario Laroma Jezzi & Partners di Firenze