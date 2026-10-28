Sicuri ai Comics: la flotta dei soccorsi sanitari fa base al Campo di Marte

La cittadella della salute al Campo di Marte torna a essere punto di riferimento per l’assistenza e il pronto intervento durante la manifestazione Lucca Comics & Games. L’azienda Usl Toscana nord ovest e gli organizzatori hanno predisposto una macchina organizzativa e di soccorso capillare per l’assistenza sanitaria all’interno dell’area interessata dall’evento, operando in totale integrazione con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per tutta la durata della manifestazione, il punto di riferimento sarà il Posto Medico Avanzato. La struttura, coordinata dalla responsabile dell’Emergenza urgenza territoriale di Lucca e Valle del Serchio Maria Grazia Lencioni e dal coordinatore infermieristico Adriano Gabrielli, assicura uno standard di assistenza sanitaria di alto livello, in linea con la rilevanza internazionale della rassegna.

Il Pma è dotato di due ambulatori per le visite, due letti di degenza per l’osservazione breve dei pazienti, barelle dedicate e servizi completi sia per gli utenti sia per gli operatori. All’interno della struttura saranno costantemente operativi per 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) due medici e due infermieri del 118, affiancati da ulteriore personale di supporto. A supporto dell’impianto sanitario sono stati previsti un’automedica aggiuntiva (che si affianca a quella ordinariamente in servizio sul territorio lucchese) e un’ambulanza di appoggio. Come di consueto, sarà inoltre attivo un mezzo navetta per riaccompagnare nell’area dei Comics i visitatori che, dopo essere stati assistiti al Pma, siano in grado di riprendere la visita ai padiglioni.

A coordinare la flotta dei soccorsi – ben 15 ambulanze dislocate nei punti strategici della manifestazione e numerose squadre a piedi – sarà, come avviene dal 2018, il mezzo mobile del 118 per le grandi emergenze, nato dalla collaborazione tra la Centrale Operativa Alta Toscana (COAT) e il Coordinamento Regionale Maxiemergenze. Una vera e propria centrale 118 itinerante dotata di tecnologie all’avanguardia e collegata in tempo reale con i database regionali. A bordo operano continuamente un infermiere e un operatore tecnico del 118, un team del Coordinamento Maxiemergenze, il Direttore dei Soccorsi e un coordinatore infermieristico. Forte dei riscontri positivi delle passate edizioni, la collaudata macchina dei soccorsi vede la sinergia strategica tra il personale del 118 e i volontari di Anpas Croce Verde, Misericordie e Croce Rossa Italiana.