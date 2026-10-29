Industrie Celtex conquista il Sustainability Award, il premio dedicato alla sostenibilità in ambito sociale

Attiva dal 1985, I’azienda ha sede a Montecarlo e Altopascio. Il Ceo Bernacchi: “Un’impresa si misura anche nella qualità delle relazioni”

Sicurezza, formazione e legame con il territorio valgono a Industrie Celtex il Sustainability Award nella categoria Esg Performances – Social, dedicata ai miglioramenti più significativi del rating di sostenibilità in ambito sociale. Il riconoscimento è stato consegnato alla Borsa Italiana di Milano, durante la sesta edizione del premio promosso da Kon Group con Forbes Italia come media partner. Oltre 300 le aziende partecipanti.

Un nuovo traguardo per l’azienda, già premiata tra le Top 100 nel 2021 alla sua prima partecipazione, scalando poi tra le 75 imprese italiane più virtuose per performance Esg, fino a salire direttamente sul podio durante quest’ultima edizione. Questa volta sotto il riflettore ci sono i progressi nelle politiche per le persone e le comunità locali, la stabilità dell’impiego e la presenza femminile tra dirigenti e quadri.

“Siamo consapevoli che la sostenibilità sia un cammino in continua evoluzione. In Industrie Celtex, abbiamo intrapreso questo percorso con la convinzione che il valore di un’impresa non si misuri esclusivamente nei risultati economici, ma anche nella qualità delle relazioni che costruisce, nell’impatto che genera sulle persone e sull’ambiente e nella capacità di operare con trasparenza, coerenza e rispetto” dice Andrea Bernacchi, Amministratore Delegato e socio fondatore di Industrie Celtex.