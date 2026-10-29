Lo zuccaturismo arriva anche in Versilia: l’azienda agricola diventa parco di Halloween

C’è il parco tematico Le Zucche di Halloween dell’azienda Mimosa, tra le tante aziende agricole pronte allo zuccaturismo d questi giorni. Da Follonica a Massa, si moltiplicano in Toscana le aziende agricole che trasformano orti, serre e giardini in parchi a tema Halloween. Teschi, fantasmi, zombie, bare e spaventapasseri fanno pendant con balle di fieno, zucche e attrezzi agricoli trasformando le fattorie in un set da brividi. E’ il fenomeno dello zuccaturismo, una nuova espressione della multifunzionalità agricola sempre più importante per avvicinare le famiglie urbane alla vita rurale e integrare il reddito degli agricoltori, in una fase di grande fragilità per il settore. Ad evidenziarlo è Coldiretti Toscana in vista dello Zucca Day, la giornata evento nei mercati contadini di Campagna Amica di tutta la regione tra esposizioni di zucche, shoowcooking, laboratori e degustazioni.

Sono in rapida crescita le aziende agricole che, per alcuni fine settimana o per un periodo più lungo, aprono le porte a famiglie e curiosi proponendo tante attività a tema. Si può scegliere la zucca, piccola, media o grande, da disegnare e poi intagliare con la supervisione di un adulto – oppure partecipare a laboratori creativi e attività manuali. Il tutto da abbinare a visite aziendali, merende e degustazioni dei prodotti autunnali. La scampagnata è inoltre per le famiglie una ghiotta occasione per fare scorta di prodotti buoni, sani e a km zero direttamente nei punti di vendita aziendali.