Lucart trionfa al ‘Best Managed Companies Award’ di Deloitte per il secondo anno consecutivo

Lucart è tra le 70 imprese vincitrici della nona edizione del Best Managed Companies Award, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy di Deloitte Private. In occasione della cerimonia di premiazione a Palazzo Mezzanotte, a Milano, Deloitte Private, in collaborazione con Elite – Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il contributo metodologico e strategico di Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha assegnato il premio alle Best managed companies.

“Ricevere il Best Managed Companies Award per il secondo anno consecutivo è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti da tutta l’organizzazione. In un contesto economico in continua evoluzione, continuiamo a investire nello sviluppo del nostro Gruppo, valorizzando le competenze delle persone, l’innovazione e la sostenibilità come leve strategiche per affrontare le sfide del mercato e costruire una crescita solida e duratura” commenta Francesco Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart.

“In questa nona edizione conferiamo il premio a 70 realtà valutate da un gruppo di professionisti Deloitte insieme ad una giuria di esperti, basandoci su una serie di parametri consolidati nel tempo. Tutte le aziende premiate si distinguono per eccellenti capacità di management e leadership, oltre che solidità, valorizzazione dei propri asset e investimenti su aree strategiche come la digitalizzazione. Sebbene operino in uno scenario incerto, per le Bmc la trasformazione digitale e l’innovazione rappresentano un elemento prioritario per consolidare lo sviluppo e la competitività del proprio business” afferma Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

Ad analizzare le performance delle aziende premiate è stata una giuria composta da: Marta Testi, Chief Executive Officer di Elite, Euronext Group; Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale e di Imprenditorialità all’Università Cattolica del Sacro Cuore; Elio Pisoni, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Trento. La valutazione si è basata sui parametri: Strategia, Competenze e Innovazione, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance, Corporate Social Responsibility, Internazionalizzazione e Filiera, oltre che sul tema della Cyber Security.