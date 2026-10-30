Alla cooperativa sociale Esse Q di Lucca la quinta edizione del Premio impresa sostenibile 2026

La cooperativa sociale Esse Q di Lucca che opera nel settore delle manutenzioni e dei servizi ausiliari ha vinto la quinta edizione del Premio impresa sostenibile 2026, assegnato al Forum Sostenibilità del Sole 24 Ore.

Il premio valorizza le Pmi italiane capaci di integrare la sostenibilità nei propri modelli di business, generando impatti positivi sull’ambiente, sulle persone e sui territori.

Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria sostenibilità sociale per il modello Eco-Lav-Abile, lavanderie ecologiche e inclusive nelle Rsa toscane, dove trovano lavoro persone con disabilità fisica, psichica e intellettiva. La cooperativa ha già attivato 127 percorsi lavorativi e il fatturato è più che raddoppiato dal 2022 al 2025.

La giuria del Premio Impresa Sostenibile 2026, presieduta da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, ha riunito autorevoli esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale: Marina Brogi, professoressa di economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Maria Carmela Colaiacovo, presidente del gruppo Il Sole 24 Ore, Edoardo Garrone, presidente Erg, Francesca Posarelli, presidente di Piccola Industria Confindustria Toscana, Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Roberta Toffanin, esperta del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.