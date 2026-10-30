Ipotesi scorporo o cessione del settore tissue di Essity, sindacati preoccupati: “Serve un tavolo permanente”

Cgil, Cisl e Uil tengono alta la guardia sulle decisioni degli stabilimenti di Porcari, Altopascio e Collodi: “Vogliamo trasparenza”

Preoccupazione nel mondo sindacale per l’ipotesi di cessione del settore tissue della Essity.

A parlare sono Slc Cgil Lucca e Area vasta Firenza, Prato e Pistoia, Fistel Cisl Toscana e Uilfpc Uil Toscana.

“Nella multinazionale Essity lavorano oltre 600 persone nel distretto cartario lucchese con stabilimenti nei comuni di Porcari, Altopascio e Collodi – dicono i sindacati .- All’inizio dell’estate la multinazionale Essity ha informato i rappresentanti dei Comitati aziendali europei dell’avvio di una valutazione interna finalizzata a individuare i settori ritenuti più idonei agli investimenti futuri. Nel successivo incontro di settembre, i vertici aziendali hanno comunicato che gli investitori considerano la divisione Consumer Tissue un comparto con margini di guadagno non in linea con le aspettative. Ciò non significa che la divisione registri perdite, ma che i profitti — inferiori rispetto alle aree Medical e Personal Care — vengono giudicati meno interessanti e quindi non prioritari per nuovi investimenti. In un aggiornamento successivo, l’Azienda ha indicato due sole strade percorribili per il futuro del Consumer Tissue: scorporo della divisione; vendita a un soggetto terzo”.

“Una prospettiva – dicono i sindacati – che accresce la preoccupazione dei lavoratori del gruppo, che negli ultimi mesi hanno visto peggiorare la situazione produttiva: magazzini ridotti, manutenzione insufficiente e crescenti difficoltà operative. La mancanza di comunicazioni ufficiali e il diffondersi di notizie informali alimentano ulteriormente l’agitazione del personale. D’altra parte stiamo assistendo ad un percorso già visto ed iniziato nel 2021 quando la notizia della volontà di uscire dal comparto è stata per la prima volta annunciata, ed è poi iniziata una lunga fase di ‘non risposte’. Non vorremmo trovarci nella stessa condizione di allora, ma non ci sottrarremo per questo alle nostre responsabilità”.