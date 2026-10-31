La visita|
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Il ministro Giorgetti all’Imt
31 ottobre 2026 | 12:33
Negli spazi del complesso di San Francesco è stato accompagnato dal rettore e dal primo direttore della Scuola
Il rettore Lorenzo Casini, accompagnato anche da Fabio Pammolli che fu primo direttore della scuola Imt Alti Studi Lucca, hanno accolto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.
Nel pomeriggio di ieri 30 ottobre, il Ministro ha visitato gli spazi del complesso di San Francesco, sede principale del Campus.