Teatro del Giglio, dopo lo sciopero l’Usb attacca il tavolo convocato alla vigilia della protesta

Il sindacato contesta la convocazione a poche ore dall’astensione e avverte che non accetterà ripercussioni sui dipendenti che hanno aderito

L’Unione sindacale di base di Livorno prende posizione sullo sciopero del personale del Teatro del Giglio, che ha aderito allo sciopero generale di ieri (30 ottobre), e sul tavolo in prefettura convocato alla vigilia. “Il diritto di sciopero non si mette in discussione”, ribadisce il sindacato, che ricostruisce quanto accaduto nelle ore precedenti e nel corso della giornata.

Lo sciopero generale, spiegano dall’Usb, è stato proclamato a livello nazionale con 24 ore di astensione in tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto di tempi e procedure, e ad esso si sono aggiunte altre organizzazioni di base. “Una mobilitazione che ha portato in piazza un milione di persone in tutta Italia – sottolineano – mettendo al centro il carovita, inteso in tutte le sue dimensioni e nelle ricadute concrete sulle condizioni materiali di vita e di lavoro, e la contrarietà al riarmo”.

A Lucca lo sciopero è coinciso con i giorni di Lucca Comics & Games, “determinando inevitabilmente e prevedibilmente difficoltà organizzative nella gestione di alcuni eventi programmati al Teatro del Giglio”. L’adesione dei lavoratori è stata alta, così come la solidarietà dei lavoratori degli stand della fiera, che hanno anticipato la chiusura di alcuni stand e organizzato un breve corteo cittadino.

La convocazione in prefettura

Il nodo riguarda giovedì sera (29 ottobre). “La rappresentanza sindacale unitaria e i rappresentanti sindacali che seguono i lavoratori del teatro sono stati contattati dalla questura di Lucca – racconta l’Usb – con la richiesta di partecipare a un tavolo in prefettura insieme all’azienda e all’amministrazione comunale. L’obiettivo dichiarato era raggiungere un accordo in merito allo sciopero del giorno successivo e alle problematiche che avrebbe potuto determinare rispetto agli importanti eventi in programma per i Comics”.

Il sindacato ha rifiutato. “Abbiamo risposto con serietà e correttezza, ma anche con altrettanta chiarezza – spiega – non ritenevamo sussistessero le condizioni per sederci a un tavolo convocato a poche ore dallo sciopero, nonostante l’azienda fosse a conoscenza della proclamazione da giorni e avesse avuto tutto il tempo per chiedere un confronto. A quel punto non era affatto chiaro quale fosse il reale oggetto della discussione e quale fosse l’esito che si intendesse perseguire”.

Da qui le domande del sindacato. “Si sarebbe chiesto di revocare, a poche ore dall’inizio, uno sciopero generale nazionale limitatamente ai lavoratori di uno specifico territorio e di uno specifico settore, peraltro non soggetto per legge all’obbligo di garantire servizi minimi? – si chiede l’Usb – Si sarebbe tentato di esercitare pressioni sul sindacato o, peggio ancora, sui lavoratori, affinché rinunciassero a un diritto costituzionalmente garantito in nome della visibilità della città e della necessità di assicurare lo spettacolo al cast di Percy Jackson e al pubblico arrivato a Lucca da tutta Italia? Per fortuna, e lo diciamo con ironia, è arrivata la precettazione nei trasporti disposta dal ministro Salvini, così che tutti hanno potuto raggiungere Lucca senza ulteriori difficoltà”.

Il sindacato inserisce la vicenda nel quadro del settore. “Tutto questo in un comparto, quello teatrale, nel quale restano bloccate le trattative per il rinnovo di un contratto nazionale già debole, con salari fermi da anni e condizioni di lavoro che attendono risposte concrete – rileva – Questo non significa sottrarsi al confronto sindacale, al quale siamo sempre stati disponibili, ma distinguere tra un confronto utile ad affrontare le problematiche e un tavolo convocato a poche ore dallo sciopero, che avrebbe potuto trasformarsi in una sede di discussione sulla sua sospensione o limitazione. Abbiamo ritenuto necessario non dare sponda a richieste dell’ultimo minuto che avrebbero potuto aprire la strada a limitazioni o condizionamenti del diritto di sciopero”.

Il tavolo senza l’Usb

Il tavolo si è svolto comunque, con la Cgil e una parte della rappresentanza sindacale unitaria. “Non siamo in grado di riferire quali siano stati i toni del confronto né se siano state esercitate pressioni sui lavoratori rispetto alla loro libertà di aderire allo sciopero – precisa l’Usb – Contestiamo tuttavia a tutte le parti, sindacati compresi, la scelta di proseguire la trattativa in assenza di Usb e di qualsiasi altra organizzazione che avesse aderito allo sciopero o ne avesse proclamato uno autonomo. Non è una questione soltanto formale: riguarda il rispetto del pluralismo sindacale e la natura stessa del confronto quando è in gioco l’esercizio di un diritto collettivo”.

Alla fine l’azienda è riuscita a garantire gli eventi in cartellone. “Attraverso aggiustamenti organizzativi improvvisati e, immaginiamo, con una buona dose di frenesia dell’ultimo minuto – osserva il sindacato – Non sembrano esserci state conseguenze economiche o di immagine tali da giustificare le preoccupazioni e le pressioni che hanno accompagnato le ore precedenti allo sciopero”.

Il timore di ripercussioni

L’Usb guarda ora alle conseguenze. “Ci auguriamo che non vi siano ripercussioni, dirette o indirette, sulle relazioni sindacali, sulla rappresentanza e sui lavoratori che hanno scelto liberamente di scioperare e scendere in piazza – afferma – Sarebbe particolarmente grave se dovesse accadere proprio adesso che, negli ultimi giorni, si è arrivati alla firma di un contratto integrativo aziendale con il direttore generale e il suo staff. Il diritto di sciopero non può diventare oggetto di ritorsioni, né essere utilizzato come elemento di condizionamento nelle relazioni sindacali”.

Il sindacato ricorda le richieste dei dipendenti. “Parliamo di lavoratori che da tempo chiedono all’azienda salari più alti e dignitosi, condizioni di lavoro migliori, maggiore stabilità occupazionale, la stabilizzazione del personale e la regolarizzazione di alcune figure professionali e istituti contrattuali – conclude – Rivendicazioni che non possono essere messe in secondo piano per le esigenze organizzative di una singola giornata, per quanto importante possa essere l’evento in programma”.