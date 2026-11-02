Il Polo Tecnologico Lucchese entra nella rete ‘Sistema Invitalia Startup’

Il Polo Tecnologico Lucchese, campus dell’innovazione gestito da Fondazione Lit, annuncia il proprio ingresso nel Sistema Invitalia Startup, il network promosso da Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo che riunisce oltre 130 attori protagonisti dell’ecosistema italiano dell’innovazione.

Con l’ingresso nel network, il Polo Tecnologico Lucchese offrirà, grazie al supporto del Sistema Invitalia Startup, un canale diretto verso gli strumenti, le agevolazioni e i servizi di Invitalia: dal Piano integrato autoimpiego a Brevetti+; da On Oltre nuove imprese a tasso zero a Smart&Start Italia.

Un’occasione, quindi, non solo per le aziende già insediate al Polo Tecnologico, ma anche per chi vuole fare impresa nel territorio di riferimento della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L’adesione al network aprirà la strada a occasioni di incontro, scambio di competenze, tecnologie e collaborazioni con i partner del Sistema Invitalia Startup, tra incubatori, acceleratori, business angel, corporate e fondi venture capital presenti su tutto il territorio nazionale. Oltre al Polo Tecnologico Lucchese, in Toscana fanno già parte del network realtà come Polo Tecnologico di Navacchio, Nana Bianca, Murate Idea Park e Ikigai.

“Come Camera di Commercio lavoriamo affinché le nostre strutture e partecipate siano piattaforme di crescita al servizio dell’intero tessuto economico dell’area vasta e di chi vuole intraprendere. L’ingresso nel network di Invitalia va esattamente in questa direzione: apriamo una corsia d’accesso diretta che porta sul nostro territorio agevolazioni, finanza d’impresa e strumenti nazionali strategici. Il nostro impegno prioritario è far sì che le imprese e i giovani aspiranti imprenditori trovino qui risposte concrete e percorsi operativi per trasformare l’innovazione in attività solide, capaci di creare valore e lavoro per le nostre comunità”, dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

“Entrare in una rete di 130 partner significa poter aprire la strada a connessioni, competenze e capitali che vanno oltre i nostri territori – dichiara Marco Magnani presidente di Fondazione Lucca Innovazione e Tecnologia Lit e Polo Tecnologico Lucchese – Questa è la direzione in cui vogliamo sviluppare il Polo Tecnologico Lucchese nei prossimi anni: un luogo collegato a reti più ampie, che rappresenti un’ottima base per fare impresa a livello nazionale e internazionale”.