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Immobiliare, l’affitto a Lucca è il più caro d’Italia. Via del Gallo è la più costosa dove comprare
I dati sul Mattone elaborati da diversi enti immobiliari
C’è Lucca in testa alla graduatoria delle province più care in Italia per chi vuole vivere in affitto. Il dato è del portale immobiliare Idealista, che racconta come il mercato degli affitti freni a ottobre. Ma anche di come Lucca, quando si parla di Mattone, è un po’ un mondo a sé. Mentre i canoni medi nazionali su settembre si attestano a 14,6 euro al metro quadrato, Lucca è la provincia più cara d’Italia con 45,5 euro al metro, seguita da Belluno, Aosta, Milano e Firenze. A spingere sul prezzo ci sarà di certo la Versilia più lussuosa, ma anche il centro storico “ci mette del suo” e comprare potrebbe non essere la soluzione per risparmiare.
Secondo il report delle agenzie immobiliari che fanno capo a Quadrivo infatti, sui dati dell’Agenzia delle Entrate, la zona più costosa di Lucca è quella di via del Gallo con l’adiacente corte, la zona che collega piazza Bernardini a via del Battistero. Qui una casa vale, al metro quadrato, 4.100 euro. Seguono poi, sempre in pieno centro storico, via Brunero Paoli e via Santa Giustina, che si fermano, si fa per dire, a 3.900 euro al metro quadrato. Le vie più economiche sono a Balbano, dove si può riuscire a comprare a mille euro al metro.
Per ogni palazzo residenziale, Quadrivo stima un valore al metro quadro: parte dalla quotazione Omi della zona e lo corregge con le caratteristiche dell’edificio e del luogo. I civici sono collegati al palazzo che li contiene. “Per ogni via – spiegano – prendiamo il valore centrale (la mediana) dei suoi palazzi e lo arrotondiamo a 100 euro. Una via entra in classifica solo se ha almeno 5 palazzi, e non pubblichiamo mai il valore di un singolo edificio. Restano fuori le vie che valgono più di una volta e mezza i palazzi intorno, entro 300 metri, o meno della quotazione Omi più bassa della loro zona, e quelle in zone dove l’Omi non quota le abitazioni”.