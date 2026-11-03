Immobiliare, l’affitto a Lucca è il più caro d’Italia. Via del Gallo è la più costosa dove comprare

C’è Lucca in testa alla graduatoria delle province più care in Italia per chi vuole vivere in affitto. Il dato è del portale immobiliare Idealista, che racconta come il mercato degli affitti freni a ottobre. Ma anche di come Lucca, quando si parla di Mattone, è un po’ un mondo a sé. Mentre i canoni medi nazionali su settembre si attestano a 14,6 euro al metro quadrato, Lucca è la provincia più cara d’Italia con 45,5 euro al metro, seguita da Belluno, Aosta, Milano e Firenze. A spingere sul prezzo ci sarà di certo la Versilia più lussuosa, ma anche il centro storico “ci mette del suo” e comprare potrebbe non essere la soluzione per risparmiare.

Secondo il report delle agenzie immobiliari che fanno capo a Quadrivo infatti, sui dati dell’Agenzia delle Entrate, la zona più costosa di Lucca è quella di via del Gallo con l’adiacente corte, la zona che collega piazza Bernardini a via del Battistero. Qui una casa vale, al metro quadrato, 4.100 euro. Seguono poi, sempre in pieno centro storico, via Brunero Paoli e via Santa Giustina, che si fermano, si fa per dire, a 3.900 euro al metro quadrato. Le vie più economiche sono a Balbano, dove si può riuscire a comprare a mille euro al metro.