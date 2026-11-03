Supplenze, a Lucca 1500 nomine da graduatoria: due su tre sul sostegno

Sono 1500 le supplenze assegnate in provincia di Lucca dalle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) nell’anno scolastico 2026/27, un dato che corrisponde a 37,8 incarichi ogni cento aspiranti, contro i 29,1 della media italiana. A fotografare la situazione è l’Osservatorio ScuolaGo, che legge ogni giorno bollettini di nomina, graduatorie e albi online delle scuole di tutte le province: i dati sono aggiornati al 2 novembre.

Il peso del sostegno

Due supplenze su tre riguardano il sostegno: sono il 66,4 per cento del totale, a fronte del 64,8 nazionale. Un divario contenuto, ma che conferma come i posti per gli alunni con disabilità siano il principale bisogno delle scuole lucchesi. Anche tra gli incarichi dell’anno scolastico 2025/26, ultimo dato completo disponibile, in testa c’erano le classi di sostegno: 221 nomine per quello della secondaria di secondo grado, 202 per la primaria e 155 per la secondaria di primo grado.

Graduatorie esaurite

Il segnale più marcato riguarda le liste dei docenti abilitati. In 48 classi di concorso la prima fascia si è esaurita e le nomine sono passate alla seconda: da lì arriva il 21,7 per cento delle supplenze lucchesi, contro il 13,7 della media nazionale. Significa che in diverse materie mancano docenti con il titolo di abilitazione e le scuole devono attingere a chi ha solo il titolo di studio.

Gli interpelli

Quando le graduatorie non bastano, le scuole pubblicano gli interpelli, avvisi con cui cercano supplenti. Dal 27 luglio ne sono stati pubblicati 37, di cui 19 negli ultimi trenta giorni, e il 31,6 per cento riguarda il sostegno. Secondo il dettaglio di ScuolaGo aggiornato al 31 ottobre, gli avvisi arrivano da dodici scuole: il maggior numero dall’Isi di Barga e dal Polo Fermi Giorgi. Aperti in quel momento erano tre, tutti per il sostegno nell’infanzia e nella primaria, pubblicati dagli istituti comprensivi di Piazza al Serchio, Carlo Piaggia di Capannori e Ungaretti di Lucca. Rispetto al resto del Paese la provincia risulta 68ª per numero di interpelli e, in Toscana, 9ª su 10 province.

Le classi più richieste

Negli avvisi ricorrono soprattutto il sostegno e il posto comune dell’infanzia e della primaria, ma compaiono anche materie tecniche come scienze e tecnologie meccaniche, oltre alla conversazione in lingua straniera. Nell’anno scolastico 2025/26, ricorda l’Osservatorio, il punteggio dell’ultimo nominato variava molto da una classe all’altra: 8 punti per il sostegno della secondaria di secondo grado, 40 per le discipline letterarie dello stesso grado.

L’Osservatorio ha anche messo a disposizione i dati completi su Lucca e sugli interpelli, oltre al confronto con le altre province.