Caro casa: in Toscana solo Firenze è più costosa di Lucca

Il primo è Firenze. Ma subito dopo, Lucca è il capoluogo toscano più caro per l’acquisto di un appartamento, sia per il prezzo medio richiesto che per il prezzo medio al metro quadro. E’ quanto emerge dall’analisi di Casa.it sugli annunci di appartamenti in vendita a Lucca a ottobre 2026.

Gli appartamenti in vendita a Lucca hanno un prezzo medio richiesto di 439.439 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 3.089, in crescita del 7,7% su base annua. Ma il mercato residenziale lucchese presenta una marcata differenziazione territoriale: il centro storico mostra le quotazioni più elevate per gli appartamenti in vendita, con un divario significativo rispetto alle zone esterne alle Mura.

La zona più cara di Lucca dove comprare un appartamento è infatti il Centro, con un prezzo medio richiesto di 618.294 euro, seguita dalle zone San Concordio, stazione, Mugnano con un prezzo medio di 391.580 euro e San Filippo e Arancio con 303.360 euro. Le richieste medie viaggiano tra 200 e 300mila nelle zone Monte San Quirico, Mutigliano, Torre, con una richiesta media per gli appartamenti di 292mila euro.

Poi Nave, Sant’Anna, San Donato, Sant’Angelo con 270.975 euro, San Marco, San Vito con 243.387, Tempagnano, Picciorana, Antraccoli con 231.333, Sant’Alessio, Pieve Santo Stefano con 221.900, Montuolo, Cerasomma, Fagnano con 208.000, Balbano, Nozzano con 205.833 e San Pietro a Vico, Santissima Annunziata, San Cassiano con 201.333 euro.

Le zone più convenienti sono Pontetetto, Sorbano Del Giudice con 181.625 euro, Santa Maria a Colle, Chiatri, Stabbiano, Maggiano con 181.488, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice, Massa Pisana con 166.225, Brancoli, Palmata, Piaggione con 152.862, Aquilea, Moriano con 107.542. Rispetto a un anno fa, incrementi dei prezzi al metro quadro sono stati registrati in 11 zone su 16.

Le tre zone che hanno registrato gli incrementi più significativi sono Montuolo, Cerasomma, Fagnano (+66,9%), Monte San Quirico, Mutigliano, Torre (+33,4%) e Pontetetto, Sorbano Del Giudice (+25,2%). Incrementi a due cifre anche nelle zone San Concordio, Stazione, Mugnano (+15%), San Filippo, Arancio (+13,3%), Tempagnano, Picciorana, Antraccoli (+12,5%), Nave, Sant’Anna, San Donato, Sant’Angelo (+11,8%). Crescite più contenute nelle zone San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice, Massa Pisana (+7%), Centro Storico (+6,5%), San Pietro a Vico, Santissima Annunziata, San Cassiano (+6,3%) e Sant’Alessio, Pieve Santo Stefano (+5,4%).